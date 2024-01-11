Galatasaray maçının ardından

Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme maçında Sivasspor, sahasında ağırladığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Sivasspor'un ligin zor deplasmanlardan bir tanesi olduğunu söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün maç öncesi saha şartlarına bakarsak yumuşak ve oyun içerisinde yavaş yavaş bozulan bir sahaydı. Rakibimizin maça beşli savunmayla başlaması, oyun içerisinde 5-3-2'ye dönmesi, uzun top, ikinci top ve bizden kaptığı toplarla kontratak oynamasını bekliyorduk. Zaman zaman bunu yapmaya çalıştılar. Oyunun kontrolü bizdeydi, top bizdeydi. İlk yarı iki tane direkten dönen topumuz vardı. İlk yarının sonunda öne geçtik. Devamında yine oyunun kontrolü bizdeydi. Rakibimiz çok fazla risk almadı. Arkadaki, dizilişini çok fazla bozmadı. Yine geçiş hücumu ve özellikle yüksek top, ikinci toplarla pozisyon bulmaya çalıştık. İkinci golü bulabilirdik. Yani burada kendi takımımı saha kenarından da öne itmeye çalıştım ama özellikle ikinci gol için arayışa daha çok girebilirdik. İkinci golü bulamayınca tabii ki bu tür maçlarda kalenizde gördüğünüz bir gol de beraberliği getirir ve bizim için şansız bir pozisyondu. Top da kaleye doğru değil, diğer tarafa doğru gidiyordu ama el açık olduğu için hakemin penaltı kararı vardı. Burada devamında tabii ki hücum yaptık. Yine iki tane de pozisyona girdik. Bunları atıp yine 2-1 maçı kazanabilirdik ama maçın sonu 1-1 bitti" ifadelerini kullandı.

"BU MAÇI KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"

Beraberliğin kendileri için hayal kırıklığı olduğunu da söyleyen Buruk, "Burada kazanmak istiyorduk. Sahanın kötü olması, hakemin kötü olması, çok fazla eksik... Bunların hiçbiri bahane değil. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekirdi. Sivasspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Onlar da bizden puan almak için ellerinden geleni yaptı. Sivasspor'u da, oyuncuları da bu anlamda kutluyorum" diye konuştu.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR"

Sakatlıklar hakkında da konuşan Okan Buruk, "Bazen her şey üst üste geliyor. Sakat olan oyuncularımız vardı. Afrika Kupası'na giden oyuncularımız, cezalı oyuncularımız vardı. Özellikle Boey, Kaan Ayhan, ikisi de sakattı. Barış cezalıydı. Orada kullanabileceğimiz oyunculardan biriydi. Aynı bölgede oynatabileceğimiz üç oyuncu birden yoktu. Bu da Ali Turap için bir şans oldu. Aslında genç oyuncular için de bunlar şans olabiliyor. O da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Biz kendi özelimizde baktığımızda 31 maç oynadık. Çok uzun bir maratondan geldik. Aslında hiç sakatlanmadan geldik. Dolu dolu kadroyla geldik. Bu dönem hem sakatlık oldu hem Afrika kupası hem cezalar aynı anda birleşti. Bazen futbolda bu tür şeylerin üst üste geldiği dönemler olabiliyor. Ama demin de söylediğim gibi bunlar hiçbir şekilde bizim için bahane değil. Sahaya çıkan 11 vardı. En iyisini yapmaya çalıştılar. Bu maçı kazanabilirdik ve rahat bir şekilde de kazanabilirdik. Ama bunu beceremedik. Her takım için tabii ki transfer dönemi. Transfer döneminde de zorluklar oluyor. Ayrılmak isteyen oyuncular, kalmak isteyen oyuncular, sizin göndermek istediğiniz oyuncular olabiliyor. Bunlarla ilgili de planlamalar bu ay içerisinde netleşince bazen kadrolarda eksiklikler oluyor" dedi.

"TFF'NİN YABANCI KURALINI DOĞRU BULUYORUM"

Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladı yeni yabancı kuralı ile ilgili düşüncesinin sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Yani aslında aklımızdan geçen, belki benim aklımdan geçen özellikle 14 yabancının azaltılması ve bunun 12 bile olsa istediğiniz kadarını oynatabilmek bence en doğrusu, en mantıklısıydı. Bence bu şekilde daha çok Türk oyunculara sıra gelecek. Burada Türk oyuncu sayısı artıyor aslında. bunlar tabi ki kaliteyle de alakalı bir şey. Yetenekle de alakalı bir şey. Yani iki tane oyuncumuz var. Biri daha yetenekli, biri daha iyi, biri Türk diye oynaması da yanlış. Burada daha yetenekli olan, takıma daha iyi katkı verecek oyuncunun oynaması doğru. O yüzden ben bu değişimi çok doğru buluyorum. Doğru alınmış bir karar olarak görüyorum. Yani burada bir de hocalar için kafa karışıklığı ortadan kalkacak."

"İNŞALLAH VAR KAYITLARINI AÇIKLARLAR"

Sivasspor ceza sahası içerisinde Abdulkadir Parmak'ın içinde bulunduğu bir pozisyonda beklenen penaltı ile ilgili konuşan Buruk, "Ben telefondan gördüm. Eliyle topa uzanmış. Benim gördüğüm o şekilde. Ama VAR odasından bir uyarı gelmedi. Çünkü oyuncularımız da çok net bir şekilde gördüler ve çok net bir şekilde itiraz ettiler. VAR odasından bir uyarı gelmedi. Çünkü VAR odasında ne zaman kime, nereye uyarı geleceğini de bilemiyoruz. VAR odası farklı bir yer. O yüzden bunu da çok kafamıza takmayalım. Yani geçen sene için burada da aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Geçen sene de burada yine yaşanan bir VAR odası faciası vardı. Burada bu bizim lehimize olmuştu, bugünde aleyhimize oldu. Ama dediğim gibi VAR odasını fazla kafamıza takmayalım. Orada ne olduğunu hiçbirimiz bilemiyoruz. İnşallah bir gün bu kayıtları açıklarlar. Kimin ne yaptığını, ne dediğini açıklarlar. Geçen sene gerçi bizim maçtan sonra açıkladılar. Ama benim gördüğüm pozisyonda direkt elini uzatıyor. Bunun da penaltı olması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

BÜLENT UYGUN: İYİ BİR RAKİBİMİZ OLDUĞUNU BİLİYORDUK

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise "Rakibimizi tebrik etmek lazım, iyi bir rakibimiz olduğunu biliyorduk. Oyun sistemimizi ilk defa değiştirerek maça çıktık. Pozisyonlar bulduk, rakibimiz de buldu. Sonuçta berabere kaldık. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum verdiğim görevi güzel şekilde başardılar. Bugün farklı bir olay oldu. Takımdan ayrılmak isteyenler oldu. Maçtan önce gelip söylediler bunu. Çok zor ve sıkıntılı bir süreci geçirmiş olduk" dedi.