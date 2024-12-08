Galatasaray maçında korkutan sakatlık: Futbolcuyu hastaneye kaldırdılar

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor- Galatasaray maçından korkutan bir sakatlık yaşandı.

NIKOLIC HASTANEYE KALDIRILDI

Sivasspor'da karşılaşmanın ilk yarısında penaltıya sebebiyet veren kaleci Dorde Nikolic, yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarının başında yerini kaleci Ali Şaşal Vural'a bıraktı. Kulağında kanama olan Nikolic, hastaneye götürüldü.

PENALTIYA SEBEBİYET VERMİŞTİ

Nikolic, 45+6. dakikada penaltı yaptırdı. Sarı kırmızılı takımda Gabriel Sara'nın savunma arkasına gönderdiği topa Victor Osimhen hareketlendi. Nijeryalı golcü, topu kaleci Dorde Nikolic'ten kurtardı ve yerde kaldı. Hakem Turgut Doman, Nikolic'in Victor Osimhen'e faul yaptığı kanaatine vardı ve Galatasaray penaltı kazandı.

Sivassporlu futbolcular, hakeme itirazda bulunsa da Turgut Doman'ın kararı değişmedi. Kararın ardından topun başına geçen Osimhen, fileleri buldu ve 1-0 geriye düşen takımını 45+9. dakikada 2-1 üstünlüğe taşımayı başardı.