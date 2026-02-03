Haberler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Güncelleme:
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan Kayserisporlu Aaron Opoku'nun, Almanya 2. Ligi ekibi Eintracht Braunschweig'e transfer olduğu açıklandı.

  • Kayserispor'un Galatasaray'a 4-0 yenildiği maçta kendi kalesine gol atan Aaron Opoku, Almanya 2. Ligi takımı Eintracht Braunschweig'e transfer oldu.
  • Aaron Opoku, Kayserispor formasıyla 20 resmi maçta oynadı.

Kayserispor'un Galatasaray'a 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada kendi kalesine gol atan Aaron Opoku'nun takımdan ayrıldığı açıklandı. Ganalı futbolcu, kariyerine Almanya 2. Ligi'nde devam edecek.

İLK GOL KENDİ KALESİNE GELMİŞTİ

Karşılaşmanın 7. dakikasında Galatasaray'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Yunus Akgün'ün ortasında arka direkte ters bir vuruş yapan Aaron Opoku, topu kendi ağlarına gönderdi. Bu golle Galatasaray 1-0 öne geçerken, mücadele sarı-kırmızılıların 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

KAYSERİSPOR RESMEN AÇIKLADI

Kayserispor Kulübü, Galatasaray maçında talihsiz bir an yaşayan Aaron Opoku'nun Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Eintracht Braunschweig'e transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aaron Opoku'nun transferi konusunda Eintracht Braunschweig ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

20 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında Kaiserslautern'den transfer edilen ve Kayserispor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Opoku, sarı-kırmızılı formayla 20 resmi maçta görev yaptı.

Yorumlar

Zantini Sokara:

Çok emek verdi GS'ye sağolsun

Fatih SIKILMAZ:

Adamlar GALATASARAY ile yatıyor GALATASARAY ile kalkıyor :)))

mardinli yiğit:

Almanya'nın köyündeki alt yapı ve düzen bütün kayseriden daha iyidir, dolayısıyla Alman 2. ligi de kayserispordan çok daha kalitelidir.

