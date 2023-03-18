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Galatasaray maçında Fenerbahçe taraftarını ayaklandıran görüntü! TFF'yi etiketleyip çağrıda bulunuyorlar

Spor Haberleri

Galatasaray'ın deneyimli eldiveni Muslera, Konyaspor'un galibiyet golüne sevinen kaleci Sehic'e yaptığı fiziksel müdahale sonrası sarı kartla cezalandırılmıştı. Kartın rengine tepki gösteren Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada TFF'ye çağrıda bulunarak Uruguaylı kalecinin yaptığı hareket nedeniyle cezalandırılmasını istedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Galibiyet sonrası büyük coşku yaşayan yeşil-beyazlılarda kaleci Sehic'e Muslera'nın yaptığı müdahale çok konuşuldu.

MUSLERA, SEHIC'İ İTTİ

90+3. dakikada Oğulcan Ülgün ile öne geçen Konyaspor'da kaleci Sehic, kalesini bırakarak takım arkadaşlarının olduğu bölüme gitti. Muslera, gole sevinen Sehic'i iterken bir anda ortalık karıştı. Yaşananlar sonrası Uruguaylı kalecinin sarı kartla cezalandırılması Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

Galatasaray maçında Fenerbahçe taraftarını ayaklandıran görüntü! TFF'Yİ etiketleyip çağrıda bulunuyorlar

FENERBAHÇELİLER, TFF'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, Muslera'nın Sehic'e yaptığı hareket sonrası cezalandırılması gerektiğini belirterek, TFF'ye çağrıda bulundu. Fenerbahçeliler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Muslera'nın pozisyonunu yeniden gündeme taşıdı.

Galatasaray maçında Fenerbahçe taraftarını ayaklandıran görüntü! TFF'Yİ etiketleyip çağrıda bulunuyorlar

Galatasaray maçında Fenerbahçe taraftarını ayaklandıran görüntü! TFF'Yİ etiketleyip çağrıda bulunuyorlar

Galatasaray maçında Fenerbahçe taraftarını ayaklandıran görüntü! TFF'Yİ etiketleyip çağrıda bulunuyorlar

Galatasaray maçında Fenerbahçe taraftarını ayaklandıran görüntü! TFF'Yİ etiketleyip çağrıda bulunuyorlar

Galatasaray maçında Fenerbahçe taraftarını ayaklandıran görüntü! TFF'Yİ etiketleyip çağrıda bulunuyorlar

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Konyaspor Muslera Spor Haberler

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Yorumlar (1)

ibrahim eren:

Evet adaletli olalım lütfen musleraya kırmızı kart verilsin. Fenerede uefa maçında sahaya çakmak atıp bizi dünyaya rezil ettikleri için 5 maç saha kapatma verilsin!!!

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