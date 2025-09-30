Galatasaray, Liverpool Maçında 5 Değişiklikle Saha Çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçının 11'ine göre Liverpool karşısında 11'de 5 değişiklik yaptı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; son oynanan Alanyaspor mücadelesi 11'inde yer alan Roland Sallai, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Mauro Icardi'nin yerine Ismail Jakobs, Mario Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan ve Victor Osimhen'e görev verdi. Sahaya kaptan olarak Abdülkerim Bardakcı çıktı.

Victor Osimhen 4 maç sonra 11'de

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Liverpool karşısında 11'de başladı. Ülkesinin Ruanda ile oynadığı müsabakada sakatlanan Osimhen, tedavi sürecinin ardından ilk kez Alanyaspor ile müsabakasının son dakikalarında görev almıştı. 26 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor müsabakasının ardından 4 maç sonra 11'de oynadı.

Leroy Sane ilk kez yedek

Sarı-kırmızılıların Alman futbolcusu Leroy Sane, Liverpool maçında yedek kulübesinde yer aldı. Aslan'ın bu sezon Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 olmak üzere oynadığı 8 mücadeleye de 11'de başlayan Sane, bu sezon ilk kez yedek kaldı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray karşılaşmaya; Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu ve Yusuf Demir bekledi.

Liverpool'un 11'i

Liverpool ise; Alisson, Jeremie Frimpong, Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Cody Gakpo ve Hugo Ekitike ile 11'i ile sahaya çıktı.

Yedeklerde de Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman, Joe Gomez, Conor Bradley, Andrew Robertson, Wataru Endo, Alexis Mac Allister, Alexander Isak, Mohamed Salah ve Rio Ngumoha yer aldı.

671 gün sonra RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi maçı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde son olarak 29 Kasım 2023 tarihinde İngiliz takımı Manchester United ile oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından sahasında 671 gün sonra Liverpool mücadelesiyle Devler Ligi'nde karşılaşmaya çıktı.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarı, Liverpool maçında takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada tribünleri dolduran sarı-kırmızı taraftarlar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları, bu önemli mücadeleye hazırladı.

Diego Jota ve Ahmet Çalık anıldı

3 Temmuz 2025 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Liverpoollu futbolcu Diego Jota, Galatasaray - Liverpool karşılaşmasında unutulmadı. Müsabaka öncesinde stadyum hoparlöründen Jota için anons yapılırken, stadyumun ledlerinde de 'Rest in peace' yazıları yer aldı. Galatasaray taraftarları Jota'yı alkışlayarak andı.

Galatasaray taraftarı ayrıca yine trafik kazasında vefat eden eski futbolcuları Ahmet Çalık'ı da unutmadı ve iki futbolcu için, 'We will never forget you, Rest in peace, Ahmet and Jota' pankartı açtı. - İSTANBUL