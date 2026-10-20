Galatasaray, Lille ile ilk maçında 25 yıllık deplasman hasretini bitirmek istiyor

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın konuk olacağı Fransa temsilcisi Lille ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Avrupa serüvenine 1956-57 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkeden 114 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"ndeki 19. sezonunu geçiriyor. Fransız ekibi Lille ise bu organizasyonda 9. kez mücadele ediyor.

Lille, Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele edeceği 115. farklı takım olacak.

Galatasaray'ın Fransa takımlarına karşı performansı

Sarı-kırmızılı ekip, Fransa takımlarına karşı çıktığı 22 Avrupa kupası maçının 7'sini kazandı.

Avrupa'da Fransa temsilcileriyle ilk olarak 1 Mart 1989 tarihinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Monaco ile karşılaşan Galatasaray, bu maçı deplasmanda 1-0 kazandı. Bu karşılaşmayla başlayan süreçte "Cimbom" Fransa temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda 23 kez ağları sarsan sarı-kırmızılılar, 37 gol yedi.

Lille, daha önce Monaco (7), Olimpik Marsilya (2), Paris Saint-Germain (6), Bordeaux (5), Nantes (2) ile karşılaşan Galatasaray'ın 6. Fransız rakibi olacak.

Deplasman performansı

Galatasaray, Fransa temsilcilerine konuk olduğu maçlarda istediği sonuçları alamadı.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahada yaptığı 12 mücadelede ikişer galibiyet ve beraberlik alabildi. Galatasaray, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Söz konusu maçlarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 24 gol gördü.

Fransız takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, 25 yılda Fransa ekiplerine karşı deplasmanda kazanamadı. Nantes maçından sonra Fransa takımlarına 6 kez konuk olan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Fransız takımları ile maçları

Galatasaray'ın Fransa temsilcileriyle yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Sezon Kulvar Tarih Maç Skor 1988-1989 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1 Mart 1989 Monaco-Galatasaray 0-1 1988-1989 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 15 Mart 1989 Galatasaray-Monaco 1-1 1993-1994 UEFA Şampiyonlar Ligi 2 Mart 1994 Monaco-Galatasaray 3-0 1993-1994 UEFA Şampiyonlar Ligi 16 Mart 1994 Galatasaray-Monaco 0-2 1996-1997 Kupa Galipleri Kupası 17 Ekim 1996 Galatasaray-PSG 4-2 1996-1997 Kupa Galipleri Kupası 31 Ekim 1996 PSG-Galatasaray 4-0 2000-2001 UEFA Şampiyonlar Ligi 12 Eylül 2000 Galatasaray-Monaco 3-2 2000-2001 UEFA Şampiyonlar Ligi 25 Ekim 2000 Monaco-Galatasaray 4-2 2000-2001 UEFA Şampiyonlar Ligi 6 Aralık 2000 Galatasaray-PSG 1-0 2000-2001 UEFA Şampiyonlar Ligi 13 Mart 2001 PSG-Galatasaray 2-0 2001-2002 UEFA Şampiyonlar Ligi 26 Eylül 2001 Nantes-Galatasaray 0-1 2001-2002 UEFA Şampiyonlar Ligi 16 Ekim 2001 Galatasaray-Nantes 0-0 2006-2007 UEFA Şampiyonlar Ligi 12 Eylül 2006 Galatasaray-Bordeaux 0-0 2006-2007 UEFA Şampiyonlar Ligi 22 Kasım 2006 Bordeaux-Galatasaray 3-1 2007-2008 UEFA Avrupa Ligi 25 Ekim 2007 Bordeaux-Galatasaray 2-1 2008-2009 UEFA Avrupa Ligi 18 Şubat 2009 Bordeaux-Galatasaray 0-0 2008-2009 UEFA Avrupa Ligi 26 Şubat 2009 Galatasaray-Bordeaux 4-3 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi 1 Ekim 2019 Galatasaray-PSG 0-1 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi 11 Aralık 2019 PSG-Galatasaray 5-0 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi 30 Eylül 2021 Olimpik Marsilya-Galatasaray 0-0 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi 25 Kasım 2021 Galatasaray-Olimpik Marsilya 4-2 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi 9 Aralık 2025 Monaco-Galatasaray 1-0

Lille, Türk takımlarına hiç yenilmedi

Fransa ekibi Lille, UEFA turnuvalarında Türk takımları karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Avrupa'da Türk ekipleriyle 6 kez karşılaşan Lille, bu müsabakalardan 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Söz konusu maçlarda 7 kez ağları sarsan Fransa temsilcisi, kalesinde 5 gol gördü.

Galatasaray, daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor ile mücadele eden Lille'in karşılaşacağı üçüncü Türk takımı olacak. Sarı-kırmızılı ekip, yarın Lille'i mağlup eden ilk Türk takımı olmayı hedefliyor.

Kaynak: AA