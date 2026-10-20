Galatasaray, Lille ile ilk maçında 25 yıllık deplasman hasretini bitirmek istiyor

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Lille'e konuk olarak ilk kez resmi bir maçta karşılaşacak. Lille, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki 115. rakibi olurken, Galatasaray 25 yıldır Fransa deplasmanında kazanamıyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın konuk olacağı Fransa temsilcisi Lille ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.
Avrupa serüvenine 1956-57 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkeden 114 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"ndeki 19. sezonunu geçiriyor. Fransız ekibi Lille ise bu organizasyonda 9. kez mücadele ediyor.
Lille, Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele edeceği 115. farklı takım olacak.
Galatasaray'ın Fransa takımlarına karşı performansı
Sarı-kırmızılı ekip, Fransa takımlarına karşı çıktığı 22 Avrupa kupası maçının 7'sini kazandı.
Avrupa'da Fransa temsilcileriyle ilk olarak 1 Mart 1989 tarihinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Monaco ile karşılaşan Galatasaray, bu maçı deplasmanda 1-0 kazandı. Bu karşılaşmayla başlayan süreçte "Cimbom" Fransa temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda 23 kez ağları sarsan sarı-kırmızılılar, 37 gol yedi.
Lille, daha önce Monaco (7), Olimpik Marsilya (2), Paris Saint-Germain (6), Bordeaux (5), Nantes (2) ile karşılaşan Galatasaray'ın 6. Fransız rakibi olacak.
Deplasman performansı
Galatasaray, Fransa temsilcilerine konuk olduğu maçlarda istediği sonuçları alamadı.
Sarı-kırmızılı takım, dış sahada yaptığı 12 mücadelede ikişer galibiyet ve beraberlik alabildi. Galatasaray, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Söz konusu maçlarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 24 gol gördü.
Fransız takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, 25 yılda Fransa ekiplerine karşı deplasmanda kazanamadı. Nantes maçından sonra Fransa takımlarına 6 kez konuk olan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Fransız takımları ile maçları
Galatasaray'ın Fransa temsilcileriyle yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Kulvar
|Tarih
|Maç
|Skor
|1988-1989
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|1 Mart 1989
|Monaco-Galatasaray
|0-1
|1988-1989
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|15 Mart 1989
|Galatasaray-Monaco
|1-1
|1993-1994
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|2 Mart 1994
|Monaco-Galatasaray
|3-0
|1993-1994
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|16 Mart 1994
|Galatasaray-Monaco
|0-2
|1996-1997
|Kupa Galipleri Kupası
|17 Ekim 1996
|Galatasaray-PSG
|4-2
|1996-1997
|Kupa Galipleri Kupası
|31 Ekim 1996
|PSG-Galatasaray
|4-0
|2000-2001
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|12 Eylül 2000
|Galatasaray-Monaco
|3-2
|2000-2001
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|25 Ekim 2000
|Monaco-Galatasaray
|4-2
|2000-2001
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|6 Aralık 2000
|Galatasaray-PSG
|1-0
|2000-2001
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|13 Mart 2001
|PSG-Galatasaray
|2-0
|2001-2002
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|26 Eylül 2001
|Nantes-Galatasaray
|0-1
|2001-2002
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|16 Ekim 2001
|Galatasaray-Nantes
|0-0
|2006-2007
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|12 Eylül 2006
|Galatasaray-Bordeaux
|0-0
|2006-2007
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|22 Kasım 2006
|Bordeaux-Galatasaray
|3-1
|2007-2008
|UEFA Avrupa Ligi
|25 Ekim 2007
|Bordeaux-Galatasaray
|2-1
|2008-2009
|UEFA Avrupa Ligi
|18 Şubat 2009
|Bordeaux-Galatasaray
|0-0
|2008-2009
|UEFA Avrupa Ligi
|26 Şubat 2009
|Galatasaray-Bordeaux
|4-3
|2019-2020
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|1 Ekim 2019
|Galatasaray-PSG
|0-1
|2019-2020
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|11 Aralık 2019
|PSG-Galatasaray
|5-0
|2021-2022
|UEFA Avrupa Ligi
|30 Eylül 2021
|Olimpik Marsilya-Galatasaray
|0-0
|2021-2022
|UEFA Avrupa Ligi
|25 Kasım 2021
|Galatasaray-Olimpik Marsilya
|4-2
|2025-2026
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|9 Aralık 2025
|Monaco-Galatasaray
|1-0
Lille, Türk takımlarına hiç yenilmedi
Fransa ekibi Lille, UEFA turnuvalarında Türk takımları karşısında mağlubiyet yaşamadı.
Avrupa'da Türk ekipleriyle 6 kez karşılaşan Lille, bu müsabakalardan 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Söz konusu maçlarda 7 kez ağları sarsan Fransa temsilcisi, kalesinde 5 gol gördü.
Galatasaray, daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor ile mücadele eden Lille'in karşılaşacağı üçüncü Türk takımı olacak. Sarı-kırmızılı ekip, yarın Lille'i mağlup eden ilk Türk takımı olmayı hedefliyor.