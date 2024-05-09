Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum Seçimleri Kazanacaklarını İddia Etti

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum, 25 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulu kazanacaklarını iddia etti.

Batum, Maslak Atlı Spor Kulübünde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Organizasyona Süheyl Batum'un aday listelerinde yer alan üyeler de katıldı.

Seçim sürecinin sarı-kırmızılı futbol takımının Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını etkilememesi için gayret sarf edeceklerini belirten Batum, "İmkanımız olsa adaylığımızı şampiyonluğu ilan ettikten sonra açıklardık. Ancak böyle bir imkan yok. Seçimlere dahil olabilmek için 3 Mayıs'ta listeleri vermek zorunda kaldık. Seçim sürecinde söylediklerimiz veya söyleyeceklerimizin takımımızla bir alakası yok." dedi.

Süheyl Batum, teknik direktör Okan Buruk'u çok sevdiklerini dile getirerek, "Bizler, bütün Galatasaraylılar gibi Okan Buruk'un yaptıklarına şükranız ve onu çok seviyoruz. Muslera, Torreira, Icardi'yi çok seviyoruz. Bizim Okan Buruk, futbolcularımız ve Erden Timur'a hiçbir karşıtlığımız yok. Onlar bizim değerlerimizdir." diye konuştu.

Aday olma nedeninden bahseden Batum, başkan Dursun Özbek'in Florya arazisini değerlendirme planını eleştirerek, "Galatasaray'ın şampiyonlukları kadar geleceği de çok önemli. Ben gençken, 'Galatasaray'ın borçları olabilir ama Riva'mız var.' derdik. Bir süre sonra Riva için, 'Ev yapacağız, bütün borçlarımızı kapatacağız.' dendi. Sonra elimizde sadece Florya kaldı. Sevgili Başkan, 'Florya için bir projem var. O tesisler bize yakışmıyor. Yeni bir yer yapacağız.' dedi. Emlak Konut'a verdik, bitti. Allah'a şükür Mustafa Cengiz geldi, Riva ile Florya'yı birbirinden ayırdı ve Florya'yı geri aldı. Dursun Özbek yönetimi 40 dönümü Milli Emlak'tan aldı. Toplamda 62 dönüm arazimiz oldu. Galatasaray, Florya arazisini kendisi değerlendirirse 1 milyar dolara yakın gelir sağlar." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray, bu kadar kolay dokunulabilecek bir kulüp mü?"

Süheyl Batum, rakiplerinin sarı-kırmızılı camiayla ilgili istediğini yaptığını ancak yöneticilerin buna karşılık vermediğini savundu.

"Galatasaray, bu kadar kolay dokunulabilecek bir kulüp mü?" diye soran Batum, "Başka kulüplerin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, camiaya, yöneticilerimize, başkanımız ve Erden Timur'a istediğini söylüyor. Galatasaray, bunlar karşısında ağzını açmıyor. ya biz başkan seçileceğiz neyin değiştiğini göreceksiniz ya da kaybetsek de gelecek başkanlar bu kadar rahat olmayacak. Galatasaray, bu kadar rahat dokunulabilir bir kulüp değildir. Kimse Galatasaray'ın başkanına, yöneticilerine, Erden Timur'una, taraftarlarına istediğini yapamaz." şeklinde görüş belirtti.

Seçimi kazanacaklarını iddia eden sarı-kırmızılı kulübün başkan adayı, "Başarıya giderken yel değirmenlerine karşı savaşıyormuşuz gibi görünüyor. Biz yel değirmenlerine karşı savaşmıyoruz. Kazanacağız. Kazanmasak bile bu düşünce Galatasaray'da hakim olacak." dedi.

"Bizimle çalışmak isterse kapımız Erden Timur'a açıktır"

Süheyl Batum, kapılarının mevcut Sportif AŞ'nin başkan vekili Erden Timur'a açık olduğunu söyledi.

Eski başkanlardan Alp Yalman ve Ünal Aysal'ın kendi ekibinde olduğunu vurgulayan Batum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erden Timur'u hepimiz seviyoruz. Galatasaray'ın vizyonunu artırdı. Bir anda Icardi, Torreira'yı burada gördük. Söyledikleri şeyler çok iyi. Ancak Galatasaray'ın vizyonunu 2010'lu yıllarda Ünal Aysal artırdı. Kendisi bugün efsanemiz olan Muslera'yı, Drogba ve Sneijder gibi futbolcuları getirdi. Vizyon bizde var. Galatasaray'ı borçsuz bırakan tek başkan Alp Yalman disiplin kurulunda, Ünal Aysal da Sportif AŞ'de görev alacak. Vizyonumuz çok geniş. Okan Buruk, Erden Timur şu anda muhteşem gidiyorlar. Bizim yeni maceralar arama gibi durumumuz yok. Biz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynarken beklerimiz yoktu. Altı ay Angelino'nun gideceği belliydi ve biz sol bek alamadık. Sol bek olmadan Sparta Prag'a elendik. Biz, Galatasaray'ı bölgesel güç haline getireceğiz. Oradan da Real Madrid, Barcelona gibi küresel güç olmasını sağlayacağız. Biz akıllı Galatasaraylılarız. Bizim ne Okan hoca ne Erden Timur ne de başarılı olan başka birileriyle problemimiz, kıskançlığımız olur. Erden Timur bizim için bir değerdir. Kendisiyle görüşmedik, 'Bize gel. Orayı bırak.' demeyiz. İstediği kişilerle çalışır. Bizimle çalışmak isterse kapımız Erden Timur'a açıktır. Çok da seviniriz. Galatasaray için ondan da destek alırız."

Batum, mevcut yönetim kurulunun yaklaşık 2 yıl önce yapılan seçimden önce verdikleri vaatleri yerine getirmediğini savundu. Süheyl Batum, sponsorlarla görüşmeler yaptığını belirterek, özellikle spor salonu projesini çok kısa sürede tamamlayacaklarını bildirdi.