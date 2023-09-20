Galatasaray, Kopenhag maçında tek değişiklik yaptı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre Kopenhag karşısında tek değişiklik yaptı. Hakim Ziyech ilk kez 11'de görev aldı. Galatasaray taraftarları da maça yoğun ilgi gösterdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray-Kopenhag müsabakasını stattan takip etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi protokol tribününden izledi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor