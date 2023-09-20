Galatasaray, Kopenhag maçında tek değişiklik yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre Kopenhag karşısında tek değişiklik yaptı. Hakim Ziyech ilk kez 11'de görev aldı. Galatasaray taraftarları da maça yoğun ilgi gösterdi.