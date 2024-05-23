Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda takım, teknik çalışmalar ve taktik çalışmalarıyla maça hazırlandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmanın ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL