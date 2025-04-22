Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Türkiye detayı dikkat çekici! Trump'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor
Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı
Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi

Babasına dua istedi! Bahtiyar'ın kızından ortalığı karıştıran paylaşım

Galatasaray, Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde Karşılaştı

Galatasaray, Konyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde Karşılaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu. Teknik direktör Okan Buruk, kadroda 3 değişiklik yaparak maça çıktı. Maç öncesinde Gazzeli çocuklar seremonide dikkat çekti. Hakem değişikliği nedeniyle karşılaşma gecikmeli başladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maça Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Frankowski, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Muslera, Eyüp Aydın, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Sara, Ahmed Kutucu, Cuesta, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2-0 kazandıkları Sipay Bodrum FK maçının ilk 11'de 3 oyuncusu kupa maçının başlangıç kadrosuna aldı.

Tecrübeli teknik adam, kalede Muslera yerine Günay Güvenç'e şans verirken Eren Elmalı ile Sara'yı yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine Jakobs ve Mertens'i sahaya sürdü.

Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy rahatsızlandı

Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmayı, 4. hakem Ali Yılmaz yönetti.

Bu değişiklik nedeniyle maç bir süre geç başladı.

Konyaspor'da 3 değişiklik

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Uçar, Yasir Subaşı, Pedrinho ve Bazoer'in yerine Guilherme, Oğulcan Ülgün ve Boranijasevic'e ilk 11'de şans verdi.

Konyaspor, karşılaşmaya Deniz Ertaş, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan, Kramer 11'iyle başladı.

Gazzeli çocuklar seremoniye çıktı

Maç öncesi seremoniye üzerinde "Hastanelerin bombalandığı tek yer Gazze'dir" yazılı tişörtle Gazzeli 5 çocuk çıktı. Statta, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganı atıldı.

Maçı yaklaşık 40 bin Konyaspor taraftarı, tribünden takip etti. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.