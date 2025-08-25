Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti

SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında son şampiyon Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

GİSDOL: GALATASARAY'IN SEVİYESİNDE DEĞİLİZ

Konuk ekibin daha iyi olan taraf olduğuna dikkat çeken Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "İlk golü yemeden önce önemli bir gol fırsatı yakalamıştık. Galatasaray gibi üst seviye takımlar iyi konsantre olunmadığında tek bir şansta bile golü bulabiliyorlar. İkinci yarıya da erken bir gol yiyerek başladık. Buna rağmen maçı çevirmek için fırsatlar yakaladık. İkinci yarı geri dönmeye çalıştık, mücadele ettik ama bir kere daha yüksek seviye bir takıma karşı konsantrasyon eksikliği yaşayınca da ikinci yarının başlamasından 1 dakika sonra ikinci golü yedik. Sonrasında 2-1'i yakalamak için fırsatlarımız oldu. Bu anlarda ne yazık ki golü bulamadık. Ama sonunda şunu kabul etmemiz lazım; biz Galatasaray'ın seviyesinde değiliz. Tabi ki bu mağlubiyetten dersler çıkaracağız. Takımı geliştirmek adına da daha fazla zamanımız olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

OKAN BURUK: RAKİBİMİZİN GOLE YAKLAŞTIĞI ANLAR OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, Kayserispor'un geçen hafta oynadığı futbola vurgu yaparak, "Kayserispor ilk hafta oynamadı. İkinci hafta Başakşehir deplasmanında oynadığı oyun, aldığı beraberlik bugün oyunun da belli bölümlerinde rakibimizin iyi oynadığı ve gol üretmeye çok yakın olduğu bölümler olduğunu düşünüyorum. 1-0'ı bulduk. 2-0'ı ikinci yarının başında bulduk. Devamında 3-0, 4-0. Deplasmanda alınan bu galibiyet tabi ki de bizim için önemli. Rakibimizin de gole yaklaştığı ve pozisyon verdiğimiz anlar oldu. Rakibimizin gole yaklaştığı ve golü aradığı ve riskler aldığı bölümler oldu. Bu bölümlerde hücum geçişlerinde çok daha fazla gol üretebilirdik. Rakibimiz de gol atabilirdi. Ama, bizim için ligin başlangıcı için önemli bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bizim için buraya gelen, destek olan, havalimanında, otelin önünde bize destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'HER OYUNCUYA SAHİP ÇIKTIĞIMIZ GİBİ SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR'

Barış Alper Yılmaz hakkında sorulan soruya ise Okan Buruk, "Barış bizim oyuncumuz. Her oyuncumuza sahip çıktığımız gibi sahip çıkmamız gerekiyor. Başkanımızın da bu konuda açıklaması oldu. Benim aynı şekilde, arkadaşları da bu şekilde düşünüyor. Galatasaray taraftarı da her zaman kendisi için müCadele eden her oyuncuya sahip çıkmıştır. Barış genç oyuncu. Hatalar, yanlışlar yapabilir. Ama, Barış'a burada bizim destek olmamız lazım Eğer, Barış kötü niyetli olsaydı, çünkü bu teklif Barış'a yeni gelmedi. Daha önceden gelen bir teklif. Bir kafa karışıklığı vardı. Bizim ilk 2 hafta da santraforumuzun olmadığı, Osimhen'in olmadığı bölümlerde Barış bu bölümlerde oynayarak attığı gollerle takıma katkı sağladı. Takıma bu anlamda hep destek verdi. Barış gerçekten kötü niyetli olsaydı bu maçlarda da oynamazdı. Özellikle son haftalarda kafa karışıklığı, hem de bunu da diğer oyunculara da yansıtmaması gerekiyor. O yüzden takımdan ayrı tuttuk. Buraya getirmedik. Dışarıda tutmak istedik. Oyuncu bizim oyuncumuz. Son 3 yılda bu şampiyonlukların hepsinde bizle birlikte yer aldı. Geçen sene Premier Lig'den çok ciddi bir teklif almasına rağmen bizle kalıp, şampiyonluk yaşadı ve önemli bir rol oynadı. Barış hata yapabilir. Ama, onun genç oyuncu olduğunu ve onun doğru bir şekilde yönlendirmemiz gerektiğini göstermemiz gerekiyor" cevabını verdi.