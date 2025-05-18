Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u mağlup ederek 2 hafta kala şampiyonluğunu kutladı. Almanya'nın Stuttgart kentinde toplanan taraftarlar da şampiyonluk coşkusunu sokaklara taşıdı.
GALATASARAY'ın Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Türkiye birlikte yurt dışındaki sarı- kırmızılı taraftarlar tarafından da kutlanıyor.
Almanya'nın Stuttgart kentinde toplanan sarı- kırmızılı taraftar grubu ellerinde Galatasaray bayrakları ve flamalarla şampiyonluk coşkusunu Almanya caddelerine taşıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor