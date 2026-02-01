Haberler

Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 2 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor ve ilk yarı 2-0'lık skorla sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlandı. Golleri Aaron Opoku (kendi kalesine) ve Osimhen (penaltı) kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Benes'in pasında ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Furkan Soyalp'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı.

8. dakikada sağ kanattan Yunus Akgün'ün yaptığı ortada kale önünde Aaron Opoku'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti. 1-0

16. dakikada Sara'nın pasında topla buluşan Lang, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazit meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Lang'ın pasında sol taraftan hareketlenen Eren Elmalı'nın çevirdiği topa ceza sahası içi sol çaprazdan Osimhen'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanında auta gitti.

25. dakikada Denswil'in geri pasında araya giren Osimhen, ceza sahasına girip kaleci Bilal Bayazit'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, sol alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

41. dakikada Lang'ın kullandığı serbest vuruşta Torreira'nın havalandırdığı topa ceza yayı üzerinde Lemina'nın yaptığı röveşata vuruşta kaleci Bilal Bayazit meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Süleyman Özay, Mehmet Kısal

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Lang, Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Jakobs, Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş, Singo

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor: Bilal Bayazit, Aaron Opoku, Semih Güler, Denswil, Carole, Bennasser, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Benes, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Katongo, Mendes, Burak Kapacak, Makarov, Mane, Tuci, Dorukhan Toköz, Görkem Sağlam, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Radomir Djalovic

Goller: Aaron Opoku (dk. 8 k.k.), Osimhen (dk. 26 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Eren Elmalı, Lemina (Galatasaray), Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

