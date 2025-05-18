Galatasaray, Kayserispor'u 2-0 Geçiyor

Galatasaray, Kayserispor'u 2-0 Geçiyor
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İlk yarıda Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı evi sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada sol tarafta ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Osimhen'in çapraz pozisyondan sert şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Kartal Kayra, orta sahada Sara'dan kaptığı topta pasını bekletmeden sağ kanattan savunmanın arkasında sarkan Ramazan Civelek'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Muslera gole izin vermedi.

26. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada Kayserispor'un kendi yarı sahasından kullandığı serbest vuruşta gönderilen hatalı hava topunu Torreira, kafayla ceza yayı çizgisi üzerinde olan Barış Alper'e aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisinden müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal

Galatasaray: Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Alvaro Morata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Majid Hosseini, Joseph Attamah, Lionel Carole, Ali Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Mehdi Bourabia, Miguel Cardoso, Duckens Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Dimitrios Kolovetsios, Julian Jeanvier, Kayra Cihan, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Eray Özbek, Baran Ali Gezek, Carlos Mane, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Goller: Victor Osimhen (dk. 26), Barış Alper Yılmaz (dk. 29) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Roland Sallai, Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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