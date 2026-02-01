Haberler

Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray'da 4 değişiklik
Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester City maçının 11'ine göre Kayserispor karşısında 4 değişiklik yaptı. Yeni transfer Noa Lang ilk 11'de yer alırken, Barış Alper Yılmaz sarı kart cezası nedeniyle kadroda yok. Müsabakada Barış Manço da unutulmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Manchester City maçının 11'ine göre Kayserispor karşısında 2'si zorunlu, 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kayserispor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Manchester City maçının 11'ine göre Kayseri ekibi karşısında 2'si zorunlu toplam 4 değişiklik yaptı. Buruk; Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Eren Elmalı, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve Noa Lang'a görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Leroy Sane ve Arda Ünyay'ın dışında Barış Alper Yılmaz da sarı kart cezasından dolayı kadroda yer almadı. Yusuf Demir ise teknik heyet kararıyla kadroda değil.

Yeni transferlerden Lang 11'de, Asprilla yedek

Galatasaray'ın yeni transferleri Hollandalı futbolcu Noa Lang ile Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla, ilk kez Kayserispor maçının kadrosunda yer aldı. Müsabakada Lang 11'de görev alırken, Asprilla ise yedek kulübesinde bekledi.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş ve Wilfried Singo bekledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadıkları Manchester City maçında Tijjani Reijnders ile girdiği ikili mücadelede kafasından sakatlık yaşayan Davinson Sanchez, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kafası sargılı bir şekilde maça devam etmişti. Sanchez, Kayserispor karşılaşmasına da kafası sargılı ve özel bantla sahaya çıktı.

Barış Manço unutulmadı

Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan müsabakada 1 Şubat 1999 tarihinde vefat eden sanatçı Barış Manço unutulmadı. Stadyumda bulunan barkovizyonlardan Barış Manço'nun fotoğrafları gösterilirken ayrıca hoparlörden de Manço'nun şarkıları çalındı. - İSTANBUL

