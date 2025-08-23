Galatasaray, Kayserispor ile 59. Randevuda

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile 59. kez karşılaşacak.

İki sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın saat 21.30'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda mücadele edecek. Söz konusu müsabaka, iki takım arasında yapılacak 59 maç olacak.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 58 müsabakada Galatasaray 36, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 17 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 130 golüne, Kayseri temsilcisi 46 golle yanıt verebildi.

Kayseri'deki maçlar

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 29 lig maçında 13 kez yendi.

Kayseri'deki sadece 3 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 13 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 26, Galatasaray ise deplasmanda 46 gol attı.

Kayseri'deki son 4 maçta ev sahibi ekip üstün

Kayserispor, Galatasaray'ı konuk ettiği son 4 maçta rakibine üstünlük kurdu.

Kayseri temsilcisi, renktaşını ağırladığı son 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Taraftarı önünde rakibini 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda da 2-1 yenen Kayserispor, 2023-2024 sezonunda da golsüz beraberlik aldı.

İki takım arasında geçen sezon Kayseri'de yapılan maçı ise Galatasaray 5-1 kazanmıştı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyet sevincini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla yaşadı.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı, 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 58 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.