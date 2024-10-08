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Galatasaray-Kasımpaşa maçının gizemli misafiri, bu kez Türkiye'deki en yakışıklı futbolcuyu seçti

Galatasaray-Kasımpaşa maçının gizemli misafiri, bu kez Türkiye'deki en yakışıklı futbolcuyu seçti
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Galatasaray-Kasımpaşa maçını izlemek için Türkiye'ye gelen sosyal medya fenomeni Katharina Amalia, Türkiye'deki futbolcuları yakışıklılık derecesine göre sıraladı. Amalia'nın bu eğlenceli listesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medya fenomeni Katharina Amalia'nın Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan Süper Lig maçını Rams Park'ta takip etmiş, bir futbolcu için geldiği iddia edilmişti.

Bu futbolcunun kimliğini sır gibi saklayan Amalia bu kez tek tek bir liste yaparak, Türkiye'deki futbolcuları yakışıklılığına göre sıraladı. Michy Batshuayi'nin başı çektiği listede, Barış Alper Yılmaz ikinci, üçüncü isim Dusan Tadic, dördüncü isim Kerem Demirbay, beşinci isim Sebastian Szymanski, altıncı isim Gedson Fernandes, yedinci isim Kerem Aktürkoğlu, sekizinci isim Fred, dokuzuncu isim Wilfred Zaha, ve onuncu isim de Davinson Sanchez oldu.

Galatasaray-Kasımpaşa maçının gizemli misafiri, bu kez futbolcuları yakışıklılığına göre sıraladı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sosyal Medya Galatasaray Kasımpaşa Türkiye Futbol Medya Spor

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Yorumlar (1)

Hasan Kastamonulu:

O en yakışıklı olanı değil de beline kuvvetli olanı sıralamış.

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