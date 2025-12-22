Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettikleri Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek devre arasına lider girdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tatil öncesi yapılan maçların zorlu geçtiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Oyuncularım özellikle konsantrasyonundan, rakibe duydukları saygıdan memnunum. Bugün defansta rakibimize hiç pozisyon vermedik. Golleri daha erken de bulabilirdik. İki takım için de zorlu bir maçtı. İki ekibin de Afrika Uluslar Kupası'na giden ve sakat oyuncuları vardı. Tabii ki 11'ler çıkıyor ama özellikle kulübeden iki takımın da katkı alması biraz daha zordu. Bence iyi oynadık. Kulübeden gelen oyuncularımız Ahmed ve Sara etkili oldular. Önemli ve güzel bir galibiyet aldık. İlk yarıyı da bitirdik. En yakın rakibimizle 3 olan puan farkını koruduk. Bu mutlulukla araya giriyoruz." diye konuştu.

Maça gelen yaklaşık 35 bin taraftara teşekkür eden Buruk, "Taraftarımız hiçbir maç ayırt etmeden bize aynı desteği veriyor. Bu da Galatasaray camiasının şampiyonluk ve için ne kadar odaklandığını gösteriyor. İnşallah daha büyük başarıları sezon bittiğinde yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, 2026 yılından beklentilerini dile getirerek, "2026'nın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz, 2026'da 26. şampiyonluğu yakalamak. Bizim için çok önemli, çok değerli bir şampiyonluk olacak. Avrupa'da başarı istiyoruz. Umarım 2026 bizim için büyük başarılarla geçer." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonlar Ligi'nde devam ettiğimiz senaryoda takviyeye ihtiyacımız var"

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devam ettikleri senaryoda takımı güçlendirmeye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Sezon başında yüksek bedellerle transferler yaptıklarını hatırlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kadro kuruyorsunuz. Ülkemizde hep oyuncu almak isteniyor ancak bunun bir de mali yönü var. Hem içerideki paraları düzenli olarak ödemek zorundasınız hem Türkiye Futbol Federasyonuna ve UEFA'ya karşı bütçe sorumluluklarını var. Osimhen, Sane, İlkay, Uğurcan ve Singo'yu alarak inanılmaz bir bütçe harcadık. Bu bütçe üstüne, 'Üç oyuncu daha alalım.' diyemiyorsunuz. Kadro yapılanmasıyla ilgili tabii ki eleştiriler gayet normal ama çok önemli, maliyetli transferler yaptığımızı da bilmek ve bunun hakkını yapanlara vermek gerekiyor. Şansız bir dönem yaşadık. Kasım milli takım arasına girene kadar yaşamadığımız şeyler oradan sonra bizi yıpratıcı bir şekilde eksik bıraktı. Alacağımız oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nin son iki maçında oynatamayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam ettiğimiz senaryoda takviyeye ihtiyacımız var. Bunu da gerçekleştireceğiz. Her mevki için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Görüşmelerimiz var. En büyük zorluk, düşündüğünüz oyuncuların takımlarının Avrupa'da devam etmesi. O yüzden soru işaretleri olan bir transfer dönemine giriyoruz. Sabırlı olup kadromuza değer katacak, önemli katkıları olacak oyuncuları almamız gerekiyor. Çok iyi bir 11'imiz var. Sezon içinde yaşadığımız eksikleri doğru şekilde belirleyerek transfer yapacağız. Değerli ve içerinin enerjisini bozmayacak oyuncular almamız gerekiyor."

Buruk, Türkiye'den transfer yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine, "Şu anda görünen transferin Türkiye dışından olacağı. Amacımız kadromuza katkı sağlayacak iyi oyuncular almak. Burada bütçeler tabii ki önemli. Kadro genişliğini maksimumda tutmamız gerekiyor ki benzer bir sıkıntı yaşadığımızda zorlanmayalım." şeklinde görüş belirtti.

İlkay ve Icardi'nin performansları

Topu tutmak için İlkay Gündoğan'ı merkez orta sahada görevlendirdiklerini belirten Buruk, "İlkay, bugün hem topun bizde kalmasında hem de topu geri kazanmada yaptığı müdahalelerle görevini iyi bir şekilde yerine getirdi. Önde pozisyona giren değil pozisyonları hazırlayan oyuncuydu." dedi.

Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki 60. golünü atarak kulüp tarihine geçen Mauro Icardi'nin performansını değerlendiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Bir santraforun en büyük isteği gol atmaktır. Onun gol atması herkese moral oldu. Oynadıkça performansı daha da artacak. Uzun bir sakatlıktan çıktı. Bu sakatlık sonrası dönmek kolay bir şey değil. Çok yarışmacı bir takımdayız. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de çok zor maçlar oynadık. Icardi'nin bugün gol atması çok sevindirici. Bir de rekor kırdı. Galatasaray'da en çok gol atan yabancı oyuncu oldu. O yüzden kendisini tebrik ediyorum. Tatili hak ettiler." şeklinde görüş belirtti.

"Ahmed'in performansından çok memnunum"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, ocak ayı sonundaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için ellerindeki kadroyu korumak zorunda olduklarını dile getirdi.

Son 2 resmi maçta iyi performans sergileyen Ahmed Kutucu'nun durumunun sorulması üzerine Buruk, "Özellikle Şampiyonlar Ligi'nin son 2 maçı için kadromuzu tutmak zorundayız. Ahmed de bunlardan biri. Kupadaki Başakşehir maçında iyi oynadı. Bugün oyuna girdikten sonra iyi performans sergiledi. Zaten Ahmed'in antrenman performansı çok yüksekti. Oynasa da oynamasa da hem karakter hem antrenman performansı olarak hep çok yüksek işler yapıyordu. Belki onu maç performansına getiremiyordu. Oyuncuların maça sonradan girmeleri kolay bir şey değil. Ahmet'in performansından çok memnunum." diye konuştu.

Okan Buruk, son zamanlarda kadroya alınmayan Berkan Kutlu'nun sakatlığının sürdüğünü belirtti.