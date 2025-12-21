Kasımpaşa maçından notlar

GALATASARAY, Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan RAMS Başakşehir maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 4 değişikliğe gitti. RAMS Başakşehir mücadelesinde oynayan Arda Ünyay, Gabriel Sara, Gökdeniz Gürpüz ve Ahmed Kutucu, Kasımpaşa karşılaşmasında sahada yer almadı. Bu oyuncuların yerine Buruk; Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü.

Kaleyi Günay Güvenç'e emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'tan oluşturdu. Orta sahada İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira ikilisini sahaya süren 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Leroy Sane ve sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı oynattı. Forvet arkasında Yunus Akgün'ü görevlendiren Buruk, en ileri uçta ise Mauro Icardi'ye şans verdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa karşısına şu 11'le çıktı: "Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi."

GALATASARAY'DA 8 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı. Ülkelerinin milli takımları için Afrika Uluslar Kupası'na giden Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina, tedavileri devam eden Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Uğurcan Çakır, bahis soruşturması kapsamında Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemedi.

MAURO ICARDI, GHEORGHE HAGI'NIN REKORU İÇİN SAHADA

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, efsane isim Gheorghe Hagi'nin rekorunu geçmek için sahaya çıktı. Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Hesap.com.tr Antalyaspor mücadelesinde fileleri havalandıran Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 59 gole ulaşarak Gheorghe Hagi'yi yakalamıştı. Victor Osimhen'in yokluğunda Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Arjantinli santrfor, mücadelede ağları sarsması durumunda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu olacak. Öte yandan Mauro Icardi, 4 gol daha atması durumunda kulüp tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu konumuna gelecek.

MILAN BAROS, RAMS PARK'A GELDİ

Sarı-kırmızılı ekibin efsane Çek santrforu Milan Baros, Galatasaray - Kasımpaşa maçını izlemek için RAMS Park'a geldi. Sarı-kırmızılı formayı 5 yıl terleten Baros, 2011-2012'de Süper Lig, 2012-2013'de ise Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı. Galatasaray'ın 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olduğu sezonda efsane santrfor, 20 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu. Başarılarının dışında sarı-kırmızılı formayla toplamda 116 maça çıkan Baros, 61 gol ve 16 asistlik katkı yapmıştı. Galatasaray tarihinin en golcü 3'üncü yabancı futbolcusu olan Milan Baros, Kasımpaşa karşılaşması öncesi RAMS Park'a gelerek takıma destek oldu. Önce kuzey tribününe giden Baros, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Ardından RAMS Park'ın zeminine inen Baros, bütün stada üçlü çektirerek coşkulu anlar oluşturdu.

LUKAS PODOLKSI KASIMPAŞA MAÇINI YERİNDEN İZLEDİ

Galatasaray'ın efsane Alman oyuncusu Lukas Podolski de Kasımpaşa karşılaşmasını yerinden izleyenler arasındaydı. Sarı-kırmızılı formayı 2 yıl terleten efsane isim, toplamda 75 maça çıktı ve 34 gol, 18 asistlik katkı sağlamıştı. Galatasaray kariyerinde 2015-2016 yılında Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası zaferi yaşayan Podolski, 2016-2017 sezonunda ise Türkiye Süper Kupası sahibi olmuştu. Kasımpaşa karşılaşması için RAMS Park'a gelen Lukas Podolski, sarı-kırmızılı takıma destek oldu.

EMRE BELÖZOĞLU 4 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında 4 değişikliğe gitti. Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde oynayan Mortadha Ben Ouanes, Andri Baldursson, Yusuf Barasi ve Adem Arous, Galatasaray mücadelesinde forma giymedi. Bu oyuncuların yerine 45 yaşındaki teknik adam; Claudio Winck, Attila Szalai, Atakan Müjde ve Mamadou Fall'u sahaya sürdü.

Mavi-beyazlı ekip, Galatasaray karşısına şu 11'le çıktı:

"Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Jhon Espinoza, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Godfried Owusu, Fousseni Diabate, Atakan Müjde, Cem Üstündağ, Mamadou Fall, Habib Gueye."