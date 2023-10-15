Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Ebru'nun attığı gollerle Galatasaray galibiyete ulaştı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Trabzonspor'u 2-0 Mağlup Etti

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray Kadir Özcan Tesisleri'nde karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, 22. dakikada Ebru'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda Galatasaray 52. dakikada Ebru'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 18'e çıkarırken, Trabzonspor ise 7 puanda kaldı. - İSTANBUL