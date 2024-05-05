Galatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyon Oldu
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi, ALG Spor'u 2-0 yenerek şampiyon oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise ikinci sırada yer aldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 30'uncu ve son hafta mücadeleleri oynandı.
Son haftaya Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in 2 puan önünde lider olarak giren Galatasaray Petrol Ofisi, konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 yenerek 71 puanla şampiyon oldu.
Trabzonspor deplasmanında 2-0 galip gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise ligi 69 puanla 2'nci sırada bitirdi.
Bitexen Adana İdmanyurduspor müsabakasını 6-0 kazanan Fenerbahçe Petrol Ofisi de sezonu 66 puanla 3'üncü basamakta tamamladı.
Puan cetvelinin son 3 sırasında bulunan Ataşehir Belediyespor, Bitexen 1207 Antalyaspor ve Bitexen Adana İdmanyurduspor ise bir alt lige düştü.
Sonuçlar
Ligin son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-6
Ataşehir Belediyespor-Hakkarigücüspor: 1-4
Trabzonspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-2
Beşiktaş United Payment-Bitexen 1207 Antalyaspor: 9-0
Galatasaray Petrol Ofisi-ALG Spor: 2-0
Beylerbeyi-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-2
Fatih Vatanspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 3-2
Puan durumu
Kadın Futbol Süper Ligi'nde son hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY PETROL OFİSİ
|30
|23
|2
|5
|71
|29
|42
|71
|2.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|30
|22
|3
|5
|78
|21
|57
|69
|3.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ
|30
|21
|3
|6
|82
|27
|55
|66
|4.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT
|30
|19
|2
|9
|71
|29
|42
|59
|5.BEYLERBEYİ
|30
|17
|6
|7
|68
|25
|43
|57
|6.ALG SPOR
|30
|17
|4
|9
|51
|36
|15
|55
|7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK
|30
|15
|7
|8
|60
|33
|27
|52
|8.HAKKARİGÜCÜSPOR
|30
|13
|4
|13
|51
|58
|-7
|43
|9.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR
|30
|11
|6
|13
|40
|40
|0
|39
|10.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|30
|9
|8
|13
|42
|54
|-12
|35
|11.TRABZONSPOR
|30
|9
|6
|15
|34
|44
|-10
|33
|12.FATİH VATANSPOR
|30
|9
|3
|18
|42
|58
|-16
|30
|13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR
|30
|7
|5
|18
|52
|75
|-23
|26
|14.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR
|30
|5
|7
|18
|30
|76
|-46
|22
|15.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR
|30
|4
|8
|18
|22
|76
|-54
|20
|16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR
|30
|1
|2
|27
|11
|124
|-113
|5