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Galatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyon Oldu

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi, ALG Spor'u 2-0 yenerek şampiyon oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise ikinci sırada yer aldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 30'uncu ve son hafta mücadeleleri oynandı.

Son haftaya Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in 2 puan önünde lider olarak giren Galatasaray Petrol Ofisi, konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 yenerek 71 puanla şampiyon oldu.

Trabzonspor deplasmanında 2-0 galip gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise ligi 69 puanla 2'nci sırada bitirdi.

Bitexen Adana İdmanyurduspor müsabakasını 6-0 kazanan Fenerbahçe Petrol Ofisi de sezonu 66 puanla 3'üncü basamakta tamamladı.

Puan cetvelinin son 3 sırasında bulunan Ataşehir Belediyespor, Bitexen 1207 Antalyaspor ve Bitexen Adana İdmanyurduspor ise bir alt lige düştü.

Sonuçlar

Ligin son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-6

Ataşehir Belediyespor-Hakkarigücüspor: 1-4

Trabzonspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-2

Beşiktaş United Payment-Bitexen 1207 Antalyaspor: 9-0

Galatasaray Petrol Ofisi-ALG Spor: 2-0

Beylerbeyi-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-2

Fatih Vatanspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 3-2

Puan durumu

Kadın Futbol Süper Ligi'nde son hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY PETROL OFİSİ30232571294271
2.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 30223578215769
3.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ30213682275566
4.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT30192971294259
5.BEYLERBEYİ 30176768254357
6.ALG SPOR30174951361555
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK30157860332752
8.HAKKARİGÜCÜSPOR30134135158-743
9.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR30116134040039
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER3098134254-1235
11.TRABZONSPOR 3096153444-1033
12.FATİH VATANSPOR3093184258-1630
13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR3075185275-2326
14.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR3057183076-4622
15.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR3048182276-5420
16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR30122711124-1135

Kaynak: AA / Spor

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