Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'ın yıldızı milli takımı kadrosundan çıkarıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın savunma oyuncusu İsmail Jakobs, sakatlık nedeniyle Senegal milli takımı kadrosundan çıkarıldı. Senegal Futbol Federasyonu, Jakobs'un sağ bacak soleus kasında 3. derece yaralanma olduğunu duyurdu.

Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ismail Jakobs'un sağ bacak soleus kasında 3. derece yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Senegal, milli arada hazırlık maçında Burkina Faso ve Burundi ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde milli takım kadrosuna çağrılan Galatasaraylı Ismail Jakobs'un sağlık durumu açıklandı.

Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray tarafından yapılan MR incelemelerinde sağ bacak soleus kasında 3. derece lezyon tespit edildiğini duyurdu. Senegalli futbolcu milli takım kamp kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray'ın yıldızı milli takımı kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray'ın yıldızı milli takımı kadrosundan çıkarıldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı

Ankara Büyükşehir'in konser skandalına inceleme

 Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

 Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi

Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup
5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAmokachi:

Reklama bak. İçtim şarabı...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Muhammed Salah Galatasaray'a gelecek mi? Batshuayi'yi dolandırıldı mı? Çarşamba günü hangi diziler var? 13 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 13 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Galatasaray Wolfsburg maçı hangi kanalda? Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda? Yasemin Gündoğan kim? Almanya Yasemin Gündoğan olayı nedir? Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş hangi takımları çalıştırdı? Till Lindemann İstanbul konseri ne zaman, nerede? Rammstein konseri ne zaman? Sahipsizler Melis kimdir? Sahipsizler Yusuf kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.