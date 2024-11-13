Galatasaray'ın yıldızı milli takımı kadrosundan çıkarıldı
Galatasaray'ın savunma oyuncusu İsmail Jakobs, sakatlık nedeniyle Senegal milli takımı kadrosundan çıkarıldı. Senegal Futbol Federasyonu, Jakobs'un sağ bacak soleus kasında 3. derece yaralanma olduğunu duyurdu.
Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ismail Jakobs'un sağ bacak soleus kasında 3. derece yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
KADRODAN ÇIKARILDI
Senegal, milli arada hazırlık maçında Burkina Faso ve Burundi ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde milli takım kadrosuna çağrılan Galatasaraylı Ismail Jakobs'un sağlık durumu açıklandı.
Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray tarafından yapılan MR incelemelerinde sağ bacak soleus kasında 3. derece lezyon tespit edildiğini duyurdu. Senegalli futbolcu milli takım kamp kadrosundan çıkarıldı.