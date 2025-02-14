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Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?

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UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta, performansı nedeniyle eleştirilere hedef oldu. Ödenen bonservis bedeli nedeniyle tartışmalara yol açan Cuesta'nın performansı yetersiz bulundu. Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Cuesta'ya yönelik 'Bu Kolombiyalı kardeşimiz kamera şakası mı?' yorumunda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanından büyük hayal kırıklığıyla dönen Galatasaray'da oynanan oyun ve performanslar eleştirilerin hedefi oldu.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Tur şansını zora sokan Galatasaray'da oynanan oyun ile teknik direktör Okan Buruk'un saha dizilişi ve oyuncu tercihleri eleştirilerin odağı olurken; gözler bir yandan da 90 dakika boyunca yeni transferlerin üzerindeydi. Kötü oyun ve skor sonrası Galatasaray'ın devre arasında yaptığı Carlos Cuesta transferi isyan ettirdi. Cuesta'nın performansı yetersiz bulunurken, bonservis bedeli de taraftarın tepkisini çekti.

Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?

"KAMERA ŞAKASI MI?"

Cuesta'yla ilgili en sert tepki ise spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'dan geldi. Alınan kötü sonucun ardından Cuesta'yı da hedef tahtasına oturtan Karakullukçu "İnadına susup bekleyecektim bir süre de bu Kolombiyalı kardeşimiz kamera şakası mı?" paylaşımında bulundu. Karakullukçu'nun bu paylaşımına çok sayıda Galatasaray taraftarı da destek verirken, Karakullukçu gelen "Tek suçlu o mu?" sorusuna da yanıt verdi. Karakullukçu "Tek suç diye bir şey yok da düz insan Galatasaray forması giyiyor maalesef" diye yazdı.

Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?

İSTATİSTİKLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Cuesta UEFA Avrupa Ligi'nde listeye eklenen isimlerden biri olmuştu. Cuesta, Hollanda deplasmanında etkisiz bir görüntü sergiledi. 1.79 boyundaki Kolombiyalı stoperde hava toplarında girdiği 6 mücadeleden 3'ünde etkili oldu. Yerdeki ikili mücadelede ise 5'te 3 başarı sergiledi. Öte yandan Cuesta maç boyunca 7 top kaybı yaşadı.

8 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcunun bonservisi için Belçika ekibi KRC Genk'e toplamda 8 milyon euro ödeyecek. Bu tutar, üç sezona yayılmış taksitler halinde gerçekleştirilecek. Galatasaray, 24 yaşındaki stoperle 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısadece kadir:

NELSSON'un sol bacağındaki tozluk olamaz. Okan efendi yıldız oyuncuyu yedi Berkan Ve KAAN sevdası yüzünden. aldıkları oyuncu beş kuruş etmiyor. JELERT,BERKAN,KAAN,EFE bu takımda oynayacak oyuncular değil.

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