Galatasaray'ın transfer çalışmaları devam ediyor

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Chelsea'de forma giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılılar, Ziyech ile görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Chelsea'de forma giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bu kapsamında İngiliz ekibi Chelsea'de oynayan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların görüşmelerini sürdüğü Ziyech, özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkan yapan 30 yaşındaki futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Galatasaray taraftarı da Hakim Ziyech'i karşılaşmak için havalimanına geldi. - İSTANBUL