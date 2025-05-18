Galatasaray'ın Şampiyonluğu İzmir'de Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu İzmir'de Coşkuyla Kutlandı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferin ardından İzmir'in Aliağa ilçesinde taraftarlar, Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek büyük bir kutlama düzenledi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'in Aliağa ilçesinde de coşkulu kutlamalar başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek renkli görüntüler oluşturdu.

Aliağa'daki Galatasaray taraftarları, şampiyonluğun ardından kentin en önemli meydanlarından biri olan Demokrasi Meydanı'nı doldurdu. Formaları, bayrakları ve atkılarıyla gelen taraftarlar, meydanı adeta bir karnaval alanına çevirdi. Tezahüratlar ve marşlarla gecenin sessizliğini bozan sarı-kırmızılı taraftarlar, yaktıkları meşalelerle de geceyi aydınlattı. Galatasaray taraftarları araçlarıyla kent merkezinde şampiyonluk tur attı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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