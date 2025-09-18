Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Şansı: Jerome Salbert'den Övgüler

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam deplasmanda oynayacağı Eintracht Frankfurt maçını kazanacağı düşüncesinde olduğunu söyleyen FIFA lisanslı menajer Jerome Salbert, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten büyük bir sürpriz yapabilirler. Kadro kalitesi, taraftarın ateşi ve kulübün Avrupa kültürüyle birlikte çok büyük işler başarabilirler" dedi.

FIFA lisanslı menajer ve Global Sport International'ın kurucusu Jerome Salbert, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansı ve Türk futboluna dair açıklamalar yaptı. Salbert, "Benim gözümde Galatasaray, sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en özel kulüplerinden biri. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten büyük bir sürpriz yapabilirler. Kadro kalitesi, taraftarın ateşi ve kulübün Avrupa kültürüyle birlikte çok büyük işler başarabilirler. Üstelik bana göre Galatasaray, Frankfurt deplasmanında da kazanır. Zaten orada da büyük bir taraftar desteği olacak" ifadelerini kullandı.

"Barış Alper'den büyük performans bekliyorum"

Barış Alper Yılmaz'ın performansına da değinen Salbert, "Galatasaray'da bu sezon Barış Alper'den büyük bir performans bekliyorum. Çok yönlü bir oyuncu, hem hücumda hem savunmada fark oluşturabiliyor. Bu sene onun yılı olabilir" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de inanılmaz bir yetenek havuzu var"

Salbert, Türk futboluna duyduğu ilgiyi de, "Kesinlikle Türk oyuncularla çalışmak isterim. Türkiye'de inanılmaz bir yetenek havuzu var. Özellikle genç oyuncularınız çok teknik, savaşçı ve Avrupa'da fark oluşturabilecek kapasitede. Onlara uluslararası fırsatlar ortaya çıkarmak benim için büyük bir zevk olur" cümleleriyle aktardı.

"Türkiye'de inanılmaz bir jenerasyon geliyor"

Türkiye Milli Futbol Takımı hakkında görüşlerini paylaşan Jerome Salbert, "Türkiye'de inanılmaz bir jenerasyon geliyor. Arda Güler, Kenan Yıldız gibi genç yıldızlar çok büyük potansiyel taşıyor. Milli takımınız önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın en tehlikeli ekiplerinden biri olacak" diye konuştu. - İSTANBUL