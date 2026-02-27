Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16 turuna kalmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi bugünkü kura çekimiyle belli oluyor.

Galatasaray İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ya da Tottenham Hotspur ile eşleşecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura TSİ 14.00'te başlayacak.

Kurada son 16 turunun yanı sıra olası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.

Galatasaray'ın dışında Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan diğer takımlar şöyle:

Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart'ta oynanacak.

Galatasaray'da yedi isim kart sınırında

Galatasaray'da bu tur öncesi Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang, Abdülkerim Bardakci, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Uğurcan Çakır sarı kart sınırında bulunuyor.

Son 16 turu ilk maçında sarı kart görmesi durumunda bu oyuncular rövanş maçında oynayamayacak.

Tottenham Hotspur kötü günler geçiriyor

Galatasaray'ın olası iki rakibinden Spurs, sezon başında Ange Postecoglou'nun görevine son verdi. Sonrasında Kuzey Londra ekibi, Brentford'ın menajeri Danimarkalı teknik adam Thomas Frank'i göreve getirdi.

Ancak Tottenham yönetimi, sekiz maçlık kazanamama serisinin ardından Frank'le de yolları ayırma kararı aldı.

Frank'in ardından takımın başına Galatasaray camiasının da yakından tanıdığı Igor Tudor getirildi.

Tudor 2016/17 sezonun devre arasında Galatasaray'ı çalıştırmış, 2017/18 sezonunda devre arasını göremeden kulüpten ayrılmıştı.

Ardından Juventus, Marsilya ve Lazio gibi önemli Avrupa kulüplerini de çalıştıran Tudor'un Tottenham'daki işi ise çok kolay değil.

Premier Lig'te 27 maçta topladığı 29 puanla düşme potasının yalnızca iki basamak üstünde olan takım, ligde son beş maçında da galip gelemedi. Üstelik son üç maçından da mağlup ayrıldı.

İngiliz liginde ne kadar kötü günler yaşarsa yaşasın, Tottenham Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında bunun tam aksi bir grafik çizdi.

Sekiz maçta beş galibiyet ve üç beraberlikle 17 puanla ligi dördüncü sırada tamamladı.

Brezilyalı forvet Richarlison tüm kulvarlarda kaydettiği sekiz golle takımının skor yükünü üstlenmeye çalışıyor.

Liverpool'da son durum ne?

Premier Lig'te geçen sezonu şampiyon tamamlayan Liverpool, flaş transferlerle bu sezona da hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de İngiltere'de çok iddialı girdi.

Ancak Arne Slot yönetiminde işler umulduğu gibi gitmedi.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında henüz ikinci maçında, deplasmanda Galatasaray'a kaybeden takım, daha sonra Premier Lig'te de irtifa kaybetti.

27 maç sonunda topladığı 45 puanla Premier Lig'in altıncısı konumunda olan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde ise nispeten daha parlak bir yol izledi.

Lig aşamasını, sekiz maçta altı galibiyet ve iki mağlubiyetle Tottenham'ın hemen önünde üçüncü sırada tamamladılar.

Fransız forvet oyuncusu Hugo Ekitiké, tüm kulvarlarda attığı 15 golle takımının en golcü oyuncusu.

Bu sezon farklı mevkilerde rol alan Macar orta saha Dominik Szoboszlai de yükselen performansıyla öne çıkan başka bir oyuncu.

Duran toplarda da kayda değer bir verim sağlayan Szoboszlai şu ana kadar 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.