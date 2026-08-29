Haberler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Fikstürü Belli Oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Fikstürü Belli Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını 9 Eylül'de deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacak. Sarı-kırmızılıların rakipleri arasında Barcelona, PSG, Aston Villa, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK bulunuyor.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, ilk maçını deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Sporting Lizbon, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşti. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre sarı-kırmızılılar, turnuvanın ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile 9 Eylül Çarşamba günü karşılaşacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:

9 Eylül Çarşamba

Sporting Lizbon - Galatasaray

13 Ekim Salı

Galatasaray - Barcelona

21 Ekim Çarşamba

Lille - Galatasaray

3 Kasım Salı

Galatasaray - Stutgart

24 Kasım Salı

Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık Salı

AEK - Galatasaray

19 Ocak Salı

Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak Çarşamba

PSG - Galatasaray

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Sezonun ilk derbisinin tarihi belli oldu
Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi

Bir dönem sona erdi! Ehliyet sınavlarında devrim gibi yenilik

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi

POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi: Paramı versin
Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu
Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

Tesettüre giren efsane voleybolcu yıllar sonra ortaya çıktı
Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı

Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı

Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi

Dünyaca ünlü yıldızı duyurdular, Süper Lig'i sallamaya geliyor

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı

Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Polis eşinin videosu olay oldu

Polis eşinin videosu olay oldu