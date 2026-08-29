Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Fikstürü Belli Oldu

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, ilk maçını deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Sporting Lizbon, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşti. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre sarı-kırmızılılar, turnuvanın ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile 9 Eylül Çarşamba günü karşılaşacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:

9 Eylül Çarşamba

Sporting Lizbon - Galatasaray

13 Ekim Salı

Galatasaray - Barcelona

21 Ekim Çarşamba

Lille - Galatasaray

3 Kasım Salı

Galatasaray - Stutgart

24 Kasım Salı

Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık Salı

AEK - Galatasaray

19 Ocak Salı

Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak Çarşamba

PSG - Galatasaray

Kaynak: İhlas Haber Ajansı