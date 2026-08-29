Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Fikstürü Belli Oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını 9 Eylül'de deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacak. Sarı-kırmızılıların rakipleri arasında Barcelona, PSG, Aston Villa, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK bulunuyor.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, ilk maçını deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Sporting Lizbon, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşti. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre sarı-kırmızılılar, turnuvanın ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile 9 Eylül Çarşamba günü karşılaşacak.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:
9 Eylül Çarşamba
Sporting Lizbon - Galatasaray
13 Ekim Salı
Galatasaray - Barcelona
21 Ekim Çarşamba
Lille - Galatasaray
3 Kasım Salı
Galatasaray - Stutgart
24 Kasım Salı
Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık Salı
AEK - Galatasaray
19 Ocak Salı
Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak Çarşamba
PSG - Galatasaray