Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde rakibi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris Saint-Germain, Chelsea'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Galatasaray, Liverpool'u elemesi durumunda çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiliz ekibi Chelsea ile Fransız devi Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ilk maçı 5-2 kazanan Psg, 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
PSG 3 GOLLE TURLADI
Fransız ekibi PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 13. dakikada Bradley Barcola ve 62. dakikada Senny Mayulu kaydetti.
GALATASARAY LIVERPOOL'U ELERSE RAKİP PSG
Bu sonuçla birlikte PSG, adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Liverpool'u elemesi durumunda çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.