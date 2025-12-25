Haberler

Galatasaray'ın en "hırçını" Davinson Sanchez

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray'da en fazla kart gören futbolcu Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez oldu. İlk yarıda 2 kırmızı, 30 sarı kartla takımının en hırçın oyuncusu unvanını kazandı.

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17. haftalık ilk yarısı sona erdi. Sarı-kırmızı ekipte forma giyen 26 futbolcunun 15'i 2 kırmızı, 30 sayı kart gördü.

Kart gören futbolcular arasında 1 kırmızı, 4 sarı kartla cezalandırılan Davinson Sanchez, takımın en "hırçını olarak dikkati çekti. Birer kırmızı ve sarı kart gören Macar futbolcu Roland Sallai, Sanchez'i takip etti.

Sarı kart raporu

Galatasaray'da ilk yarıda üç futbolcu dörder kez sarı kart gördü.

Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Lucas Torreira, ilk 17 müsabakada dörder kez sarı kartla cezalandırıldı. Bu futbolcular gördükleri sarı katlar nedeniyle birer maç cezalı duruma düştü.

Bu sezon 5 maçta forma giyen Kazımcan Karataş, gördüğü 3 sarı kartla maç başına en fazla kart gören oyuncu oldu.

Günay Güvenç, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı ikişer, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Roland Sallai ve Gabriel Sara birer kez sarı kart gördü.

Dört futbolcu, 6 maçta cezalı duruma düştü

Galatasaray'da 4 futbolcu, bu sezon gördükleri kartlar nedeniyle 6 müsabakada cezalı duruma düştü.

Bir kırmızı, 4 sarı kart gören Sanchez, 9. haftadaki RAMS Başakşehir ve 11. haftadaki Trabzonspor mücadelelerinde takımını yalnız bıraktı. Bir kırmızı karttan dolayı 2 maç ceza alan Sallai de 14. haftadaki Fenerbahçe derbisi ile 15. haftadaki Samsunspor mücadelesinde takımdaki yerini alamadı.

Dörder sarı kartı bulunan futbolculardan Osimhen 17. haftadaki Kasımpaşa maçında süre alamazken, Torreira ise 18. haftadaki Gaziantep FK maçını kaçıracak.

Kart tablosu

Galatasaray'da bu sezon Süper Lig maçlarında futbolcuların gördüğü kartlar şöyle:

FutbolcuMaçKırmızıSarı
Davinson Sanchez1514
Roland Sallai1511
Victor Osimhen12-4
Lucas Torreira16-4
Kazımcan Karataş5-3
Günay Güvenç7-2
Mario Lemina13-2
Barış Alper Yılmaz15-2
Abdülkerim Bardakcı17-2
Berkan Kutlu7-1
İlkay Gündoğan10-1
Kaan Ayhan10-1
Uğurcan Çakır10-1
Eren Elmalı11-1
Gabriel Sara17-1
Leroy Sane17--
Mauro Icardi16--
Yunus Akgün14--
Ismail Jakobs13--
Wilfried Singo7--
Arda Ünyay7--
Ahmed Kutucu6--
Nicolo Zaniolo4--
Metehan Baltacı2--
Yusuf Demir1--
Gökdeniz Gürpüz1--

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
