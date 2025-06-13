Galatasaray'ın gündemindeki yıldız kaleci Djordje Petrovic, Bodrum'da

Galatasaray'ın gündemindeki yıldız kaleci Djordje Petrovic, Bodrum'da
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Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Chelsea'nin file bekçisi Djordje Petrovic, tatil için Bodrum'a geldi. Sırp kalecinin bu ziyareti, transfer iddialarını yeniden gündeme soktu.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile transfer adı geçen Sırp kaleci Djordje Petrovic'ten sürpriz bir paylaşım geldi.

BODRUM'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Chelsea'nin 25 yaşındaki kalecisi Petrovic, ailesiyle birkikte tatil için Türkiye'ye geldi. Tecrübeli kalecinin Bodrum'da görüntülenmesi, Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken, birçok taraftar 'Transfer için mi geldi?' şeklinde yorum yaptı.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'ın gündemindeki yıldız kaleci Djordje Petrovic, Bodrum'da

GALATASARAY'IN TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Öte yandan Galatasaray, 25 yaşındaki eldiven için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulundu ve 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu da ekledi. Chelsea'nin bu teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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