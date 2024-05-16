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Galatasaray'ın Formaları Tarihi ve Forma Tasarımı Söyleşisi

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1905 Kültür Sanat Spor Derneği tarafından düzenlenen söyleşide Galatasaray'ın forma tarihi ve forma tasarımı anlatıldı. Organizasyona kulüp başkanı Dursun Özbek de katıldı.

1905 Kültür Sanat Spor Derneğince düzenlenen " Galatasaray'ın Formaları Tarihi ve Forma Tasarımı Söyleşisi" gerçekleştirildi.

RAMS Park Özhan Canaydın Salonu'nda yapılan organizasyona, kulüp başkanı Dursun Özbek de katıldı.

Kokteyl ile başlayan etkinlikte, Galatasaray'ın forma tarihini anlatan slayt gösteriminin ardından şampiyonluk kazanan kadın futbol takımı, sutopu ve kürek takımlarının yanı sıra sarı-kırmızılı bazı amatör sporculara plaket takdim edildi.

Mimar sanatçı Rıfat Baltaoğlu'nun bir eserinin de sergilendiği organizasyonda açıklamada bulunan başkan Dursun Özbek, "Çok etkilendiğim bir eser, müzemizde en iyi yere koymayı düşünüyoruz. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve dünya için önemini anlatmaya gerek yok. Herkesin takdir ettiği, herkesin nasıl bir önder olduğunu bildiği herkesçe malum. Herkesin hayat çizgisinde Atatürk'ün izi var." diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine dernekteki herkesi davet eden Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepimizin koltukları kabardı, şampiyon olan genç kardeşlerimizle gururlandık. Başkanları olarak yönetim kurulum adına hepsine teşekkür ediyorum. Pazar günü eksiksiz olarak buradayız. Yarın 17 Mayıs, UEFA Kupası kutlamamız var. Önümüzdeki sezonu açacağımız yer Kemerburgaz tesislerimiz. Hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Orada piknik düzenledik. Orada yeni evimizde buluşmak üzere hepinizi yarın oraya bekliyoruz."

Organizasyon, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Dursun Özbek Galatasaray Spor Kültür Sanat Spor Güncel Haberler

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