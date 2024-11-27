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Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı kamp kadrosu belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar'a konuk olacak Galatasaray'ın Hollanda kafilesi belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve listede adı olmayan Roland Sallai kafilede yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

4 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, kamp kadrosunda yer almadı. Galatasaray'da adı UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai de kafilede yer almıyor.

İŞTE GALATASARAY'IN KADROSU

Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı kamp kadrosu belli oldu

MAÇ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta karşılaşmasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Perşembe günü (yarın) AFAS Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.

Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı kamp kadrosu belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJokerAllame:

vurduğun gol olsun. alkmar

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