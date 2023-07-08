Galatasaray'ın 23. şampiyonluk kutlama gecesi Bodrum'da yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski teknik direktör Fatih Terim ve birçok davetli katıldı. Özbek, konuşmasında Galatasaray'ın başarısını ve transfer çalışmalarını değerlendirdi. Arda Güler'in Real Madrid'e transferini de yorumlayan Özbek, Güler'e başarılar diledi. Gecede sanatçı Zeynep Casalini sahne aldı ve Galatasaray'ın şampiyonluk kupası sergilendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından 23'üncü şampiyonluk kutlama gecesi yapıldı.

Göltürkübükü Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray ve A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray'ın eski oyuncuları Selçuk İnan, Ümit Karan, kongre üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Özbek, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği'nin daveti üzerine Bodrum'a geldiklerini ve onlarla birlikte olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Geçen yıl kongre sürecinden önce de Bodrum'a geldiklerini ve bazı sözler verdiklerini hatırlatan Özbek, verdiği sözleri yerine getirdikleri için de mutlu olduklarını belirterek, "Cumhuriyetin 100. yılında bu kupayı kazanmak çok çok önemli. Bütün Galatasaraylılar için de önemliydi. Kupayı kazandık. Tüm taraftarlarıma, yönetim kurulu üyelerime ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Zor bir sezona hazırlandıklarını ve bu sezonda başarılarını devam ettirmek istediklerini vurgulayan Özbek, transfer çalışmalarının devam ettiğini, Galatasaray'ın her zaman çıtayı yüksek tutuğunu ve sürpriz isimlerin olacağını kaydetti.

İspanya'nın Real Madrid Kulübü ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler'in transferini de değerlendiren Özbek, şöyle konuştu:

"Arda benim de çok sevdiğim mükemmel bir oyuncu. Bahtı açık olsun. Orada da başarılı olacağına inanıyorum. Çok genç. Sadece bir ağabey, baba tavsiyesi olarak buradaki disiplini aynen orada da devam ettirsin. Çünkü çok zor bir kulübe gitti. Bir dünya kulübü. Başarılı olması hepimizi gururlandırdı. Kendisine başarılar diliyorum."

Galatasaray'ın eski futbolcularında Selçuk İnan ise Arda Güler'i çok genç yaştan beri tanıdığını, kendisinin çok önemli bir potansiyel ve önemli bir yetenek olduğunu söyledi.

Güler'in Real Madrid'de iyi oynayacağını düşündüğünü dile getiren İnan, "Eğer çok yetenekli ve iyi bir oyuncuysanız bir şekilde oynarsınız. Arda'nın bizi güzel bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Ona da buradan başarılar diliyorum, Allah yolunu açık etsin inşallah." diye konuştu.

Gecede sanatçı Zeynep Casalini sahne aldı.

Programa katılan birçok davetli Fatih Terim ve Galatasaray'ın eski yıldızlarıyla fotoğraf çektirdi.

Gecede ayrıca Galatasaray'ın şampiyonluk kupası sergilendi.