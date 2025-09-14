Galatasaray ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı, İlkay ve Uğurcan görücüye çıktı

GALATASARAY, Süper Lig'in 5'inci haftasında ikas Eyüpspor 'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve yoluna 5'te 5 ile devam etti. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferlerden İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır, ilk kez bir maçta Galatasaray forması giydi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, ikas Eyüpspor'un konuğu oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 17.00'de oynanan mücadeleyi Batuhan Kolak yönetti. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ile Hakan Yemişken üstlendi. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda pozisyon üretmekte zorlandı. Topun hakimi çoğunlukla Galatasaray olurken, merkez oyununu ele alarak rakibini kırmaya çalıştı. İkas Eyüpspor ise daha çok kontrataklar üzerine hücum üreterek Galatasaray kalesinde gol aradı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda özellikle Barış Alper Yılmaz'ın da girmesiyle Galatasaray, hücumda oyuna daha fazla ağırlığını koydu. 73'üncü dakikada Mauro Icardi açılış golüne imza atarken, 89'uncu dakikada Yunus Akgün skoru belirleyen isim oldu. Sarı-kırmızılar ilk yarısını tutuk geçirdiği karşılaşmayı, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 15'e çıkardı ve yoluna 5'te 5 ile devam etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ GERİ DÖNDÜ

Transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi NEOM'un teklifi sonrasında takımdan gönderilmesine izin verilmeyen, ardından yaşananlar sebebiyle de bir süredir Galatasaray formasını giymeyen Barış Alper Yılmaz, 2 maç sonra parçalıya tekrar kavuştu. Bu süreçte teknik direktör Okan Buruk'un ligde Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde koruma amaçlı kadroya dahil etmediği 25 yaşındaki oyuncu, milli arada camiadan özür dilemesi ve problemlerin çözülmesiyle birlikte ikas Eyüpspor maçıyla formasını tekrar üzerine giydi. Karşılaşmaya yedek soyunan Barış Alper Yılmaz, mücadelenin 57'nci dakikasında Gabriel Sara'nın yerine oyuna dahil oldu. Özellikle Barış'ın girmesiyle Galatasaray, hücum gücünü rakibine daha fazla hissettirdi. Karşılaşmada Barış Alper Yılmaz, en çok isabetli şut çeken oyuncu olurken, 1 şutu da direkte kaldı. Milli oyuncu mücadeleyi 1 asistle tamamladı. Hem karşılaşma öncesi hem de sonrası Galatasaray taraftarından büyük destek ve ilgi gören Barış Alper Yılmaz, sosyal medyadan da "Siz mutlu, ben mutlu" yazılı bir paylaşımı yaptı.

YUNUS AKGÜN BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızılı ekibin 25 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. ikas Eyüpspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, mücadelenin 89'uncu dakikasında skoru belirleyen gole imza attı. Bu sezon ilk kez fileleri sarsan Yunus, son golünü ise geçtiğimiz sezonun 31'inci haftasında oynanan Samsunspor mücadelesinde kaydetmişti. Aynı zamanda Yunus, ikas Eyüpspor ağlarına gönderdi gol sonrası yaptığı sevinçte, vefatının 34'üncü yıl dönümünde Taçsız Kral Metin Oktay'ı da unutmadı. Golden sonra Barış Alper Yılmaz ile birlikte yan yana gelen Yunus Akgün, elini kalbine götürerek Metin Oktay selamı verdi.

MAURO ICARDI YİNE SAHNEDE

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Eyüpspor ağlarını da sarsarak ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Sakatlık sonrası iyileşme sürecinin ardından bu sezon ilk kez 11'de forma giyen kaptan, Eyüpspor karşılaşmasının 73'üncü dakikasında fileleri havalandırarak açılış golünü kaydeden isim oldu. Golden sonra Mauro Icardi, vefatının 34'üncü yıl dönümünde Taçsız Kral Metin Oktay'ı da anarak gol sevincini yaşadı. Yaklaşık 10 ay sonra ligde bir mücadeleye 11'de başlayan kaptan, son olarak geçtiğimiz sezonun 10'uncu haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde 11'de sahadaydı. Aynı zamanda bu sezon ilk deplasman golünü kaydeden Arjantinli golcü, ligde dış sahada en son geçtiğimiz sezonun 9'uncu haftasında oynanan Antalyaspor maçında gol atmıştı.

UĞURCAN ÇAKIR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Galatasaray'ın transfer döneminde Trabzonspor'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı 29 yaşındaki milli kaleci Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Fernando Muslera'dan sonra kaleyi devralan Uğurcan, gol yemeyerek takımına güven verdi. Karşılaşmayı iki kritik kurtarışla tamamlayan tecrübeli file bekçisi, maç sonunda da taraftarlara üçlü çektirdi. Uğurcan, Galatasaray'daki ilk maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor karşısında oynarken, 2011-2012 sezonunda Fernando Muslera da sarı-kırmızılı formayla ilk kez aynı statta RAMS Başakşehir'e karşı görev yapmıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN İLK KEZ PARÇALIYI GİYDİ

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den kadrosuna kattığı 34 yaşındaki yıldız orta saha İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez ikas Eyüpspor karşısında sahaya çıktı. Türk asıllı Alman milli futbolcu, maç boyunca sahadaki etkinliğiyle dikkat çekti. Top dağılımındaki ustalığı ve saha içindeki liderliğiyle öne çıkan İlkay, karşılaşmayı yüzde 94 pas isabetiyle tamamlayarak Galatasaray'ın hücum organizasyonlarında en etkili isimlerinden biri olacağının sinyallerini verdi.

ROLAND SALLAI SAĞ BEKTE PARLIYOR

Galatasaray'ın 27 yaşındaki Macar oyuncusu Roland Sallai, ikas Eyüpspor karşılaşmasında taraftarın yine beğenisini topladı. Kendi mevkisinin dışında bir bölgede oynayan Sallai, sağ bekte göstermiş olduğu performansıyla etkisine devam etti. Özellikle dinamizm ve geri koşularda savunmaya yardım sağlayan Macar oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un da geniş kadroda elini bir hayli kolaylaştırıyor. Geçen sezonla birlikte 15'inci sağ bek maçına Eyüpspor karşısında çıkan Roland Sallai, günden güne daha etkili bir bek performansı vermeyi de sürdürüyor.

GALİBİYET SERİSİ 16 MAÇA ÇIKTI

Kazanılan Eyüpspor maçıyla birlikte Galatasaray, galibiyet serisini de 16 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde 2-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş maçından sonra Süper Lig'de Samsunspor'u 2-0, Sipay Bodrum FK'yı 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Özbelsan Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u 2-0, Zecorner Kayserispor'u 3-0, Göztepe'yi 2-0 ve RAMS Başakşehir FK'yı 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılar; Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Tümosan Konyaspor'u 5-1 ve Trabzonspor'u 3-0 ile geçti. Bu sezon da Gaziantep FK'yı 3-0, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorlarla mağlup eden Galatasaray, ikas Eyüpspor'u da 2-0 yenerek galibiyet serisini 16 maça çıkarmış oldu.

DEPLASMANDA 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son 7 deplasman maçında da mağlup olmadı. Deplasmandaki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynanan Beşiktaş mücadelesinde alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Samsunspor, ikas Eyüpspor, Trabzonspor ve Göztepe karşılaşmalarından zaferle ayrılmıştı. Bu sezon da Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor ve ikas Eyüpspor'u mağlup eden sarı-kırmızılar, deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmüş oldu.

5 HAFTADA SADECE 1 GOL YEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, ikas Eyüpspor karşılaşmasını da gol yemeden tamamlayarak bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmış oldu. Daha önce Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde kalesinde gol görmüştü. Aynı zamanda deplasmanda oynadığı son 5 maçını gol yemeden kazanan sarı-kırmızılar, kulüp tarihinin de en uzun serisini yakalamış oldu.