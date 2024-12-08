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Galatasaray İkinci Başkanı Öztürk'ten Rey Manaj'a Sert Eleştiri

Galatasaray İkinci Başkanı Öztürk'ten Rey Manaj'a Sert Eleştiri
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sivasspor'la oynanan maçta Barış Alper Yılmaz'a yapılan faulü eleştirerek, Rey Manaj'ı hedef aldı. Öztürk, hakemin kararlarını ve yayıncı kuruluşu sert bir dille eleştirdi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yapılan faul hakkında açıklamalarda bulunarak, "Çok üzgünüz, gerçekten çok üzgünüz. 3 hafta önce sakatım diyerek, bizim ikinci sıradaki rakibimizin maçına çıkmayan Manaj, bugün Barış Alper'i, bir milli futbolcuyu katletti" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sivassporlu futbolcu Rey Manaj'ın Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulü sert bir dille eleştiren Öztürk, "Çok üzgünüz, gerçekten çok üzgünüz. 3 hafta önce sakatım diyerek, bizim ikinci sıradaki rakibimizin maçına çıkmayan Manaj, bugün Barış Alper'i, bir milli futbolcuyu katletti. O hakem hemen hakemliği bıraksın. VAR'a gitti ama kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum. Kırmızı kartın başka bir tanımı var mı bilmiyorum. Manaj, Barış Alper'i katlederken seyreden hakem VAR'a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro oynanıyor, anlamakta zorluk çekiyoruz. Dün Fenerbahçe - Beşiktaş maçında gördünüz. Bizim bildiğimiz en azından benim bildiğim bir oyuncu aynı maç içinde iki tane sarı kart görürse oyundan atılır. İkinci sarı kartlık pozisyon oldu, üçüncü oldu, dördüncü oldu atılmadı. Yayıncı kuruluş ayrı bir dünya. Yani herhalde istemeden mi yapıyorlar bu işi, zorla mı yaptırıyorlar bilmiyorum. Konu Galatasaray olunca Galatasaray'ın aleyhine olan her pozisyon defalarca gösterilirken, Galatasaray ile ilgili hiçbir pozisyon doğru düzgün gösterilmiyor. Bunlardan bir tanesi de Mertens ile ilgili pozisyon. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler. Bir an önce Türk futbolunun önünü açsınlar. En azından böyle bir hizmet etsinler. Hizmet ederken istifa edene kadar da kaç hafta kalacaklar bilmiyorum, bu adaletsizlikle kalma şansları olduğunu da düşünmüyorum. En azından şu yayıncı kuruluşa da bir çekidüzen versinler. Yayıncı kuruluş teknolojisini mi değiştirecek, adamlarını mı değiştirecek, bugün çok kötü bir yayın performansları vardı. Kötü niyet değilse tamamen bir beceriksizlik. Bugün bir milli futbolcumuz katledildi, biz gözyaşlarıyla izledik. Onlar nasıl izlediler bilmiyorum belki de onlarınki timsahın gözyaşlarıdır" ifadelerini kullandı.

"Milli futbolcumuzu katletti"

Barış Alper'in son durumu hakkında sorulan soruya Öztürk şu yanıtı verdi:

"Şu an bilmiyoruz ama yani pozisyonları izlerseniz gerçekten ağlarsınız. Kasıtlı bastı. Pozisyon gereği bir olay değil. Pozisyon gereği kırmızı kart olur zaten 92. dakika verilir verilmez. 3 hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu bugün kasıtlı olarak Barış Alper Yılmaz'ı, milli futbolcumuzu katletti. Başka bir şey demiyorum. Bu arada Sivaspor yönetimini tenzih ediyorum. Onlarla hiç ilgili bir konu değil. Onlar sağ olsunlar ellerinden geldiği kadar ağırladılar. Ama Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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