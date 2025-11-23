Galatasaray-Gençlerbirliği maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 3-2 kazandıkları Gençlerbirliği maçında galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Buruk, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli maçlar sonrasında sakatlıklar nedeniyle zorlandıklarını aktaran Buruk, "Sakatlıklarla ilgili maç öncesi, 'Buna da şükür. Sahaya çıkacak iyi ilk 11'imiz' demiştim. İlk yarıda 2 sakatlık yaşadık. Özellikle İlkay'a 30-40 dakika süre vermeyi düşünüyorduk. Devre arasında oyuna aldık. Icardi de ailevi nedenlerden dolayı uzun süre bizimle çalışmamıştı. Onu da ikinci yarı düşünüyorduk ama 45 dakikadan fazla oynattık. Bugün kişilerden çok, takım oyunumuz önemliydi. Çok ürettik, pozisyona girdik, rahat da gittik. İlk yarı girmeyen toplarımız vardı. Kalemize gelen ilk top gol oldu. Şans da yanımızda değildi. Ancak hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Uzatma anlarında kırmızı kart gören Roland Sallai ile ilgili konuşan Buruk, "Sallai'yi çıkarmayı düşünüyordum. Elimdeki tek sağ bek oydu. Barış'ın ağrısı daha riskliydi. Torreira, sarı kart sınırındaydı. Böyle olunca onu sahada tuttuk ama kırmızı kart görünce sağ bekteki eksikliğimiz maksimum seviyeye çıktı. Süper Lig maçında oraya bir çözüm bulmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, 3-1 öndeyken skorun 3-2'ye gelmesine üzüldüğünü belirterek, "Üzüleceğim tek şey, 3-1 önde ve rakip 10 kişiyken yediğimiz goldü. Rakibi kaleye bile yaklaştırmamamız gerekirdi. Atamadığımız goller oldu ve 2 gol yedik. Gençlerbirliği'ni de tebrik ediyorum. Çok mücadele ettiler. Zaten yükselen bir çizgileri vardı. Bugün oyunun belli bölümlerinde bunu gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

"Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz"

Okan Buruk, yaklaşan ara transfer döneminde yapacakları hamlelerle kadrolarını güçlendireceklerini söyledi.

Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Mario Lemina, Wilfried Singo'nun sakatlık yaşadığının hatırlatılması üzerine Buruk, şöyle konuştu:

"Kadromuz dar değil. Aldığınız performanslar önem kazanıyor. Bazılarından alırken, bazılarından alamıyorsunuz. Alamadığınız performanslar elinizi zorlaştırıyor. Kazım gibi ekstra bir oyuncu çıktı. Bizim üçüncü sol bekimizdi. İyi çalıştı, bugün ona şans geldi ve iyi değerlendirdi. Onun yanında her bölgede alternatifimiz vardı. Tam kadro olduğumuzda zorlandığımız anlar oldu. Ancak futbolun içinde maalesef bu var. Aynı anda İlkay ve Yunus sakatlandı. Belli pozisyonlarda bu zorlukları çektik. Bugün birçok oyuncumuz sakat. Zorlu bir fikstür oynuyoruz. Sadece bizim maçlarımız değil, oyuncularımız milli takıma gidiyor. Çok fazla milli maç var. Her oyuncumuz milli takımına hizmet etmek için ekstra çaba gösteriyor. Bunu Osimhen'in sakatlığında da gördük. Ancak toparlanacağız. Önemli olan sahaya çıkacak 11'imizin olması. Önümüzdeki iki maça böyle hazırlanacağız. Bu, devre arası için bize de iyi bir örnek oldu. Hangi oyuncularla devam etmeyeceğimize, kaç oyuncu alacağımıza bakacağız. Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz. Sezon başında her mevkide birçok oyuncumuz vardı. Hangisi oynayacak diye bakıyorduk. Hepsinin aynı anda sakatlanacağını ön göremezsiniz. Önümüzde bir şans var. Devre arasında takviyeler yapmaya çalışacağız."

Ekonomik şartlara değinen tecrübeli teknik adam, "Her teknik adam transfer yapılmasını ve kadrosunun en iyi şekilde olmasını ister. İlki süreleri doğru vermek gerekiyor. Diğer yandan bu işin bir de ekonomik yanı var. İnanılmaz bir yaz transfer dönemi geçirdik. Başkanımız elinden gelenin fazlasını yaparak iyi transferler gerçekleştirdi. Çok büyük paralar harcadık. Oyuncu fiyatları da normalin çok üstünde. İçerideki ödemeler ve oyunculara olan sorumluluklarınız var. Hepsini dengeli şekilde götürmeniz gerek. Bu sezon ödeme anlamında her şey yolunda gidiyor. Oyuncuları mutlu etmek çok önemli. Bunun için başkanımız ve yönetimimize teşekkür ediyorum. En iyi dönemlerimizden birini yaşıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Yusuf kafa olarak oynamaya hazır değildi"

Okan Buruk, 16. dakikada girdiği oyundan devre arasında çıkardığı Yusuf Demir'in kafa olarak oynamaya hazır olmadığını söyledi.

Mario Lemina'nın sakatlanmasının ardından yedek kulübesinde bulunan İlkay Gündoğan'ı sakatlıktan yeni çıktığı için riske etmediğini aktaran Buruk, "İlkay için 30-40 dakika planlıyorduk. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günkü maç için bu riski aldım. Yoksa o anda İlkay'ı oyuna almanız gerekir. Bugün Yusuf da kafa olarak oynamaya hazır değildi. Uzun süre oynamamıştı. Devre arasında değiştirmemiz gerekiyordu. Yusuf maça adapte olamadı. İlkay'ın da 45 dakika oynayabileceğini düşündüğüm için devre arasında değişikliği yaptım. Bazen böyle şeyler yaşanabilir. O da bugün süre aldı, oynama şansı yakaladı. Daha iyi değerlendirebilirdi. Uzun süre oynamadığı için hazır değildi ama Kazım gibi hazır olan arkadaşları da vardı." diye konuştu.

"Üretkenlikte sıkıntı yaşamadık"

Buruk, Gençlerbirliği karşısında üretkenlikte sorun yaşamadıklarını dile getirdi.

Milli maç dönüşleri ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları öncesinin zor olduğunu vurgulayan Buruk, "Üretkenlik anlamında sıkıntı yaşamadık. Rahat rahat pozisyonlara girdik. Gol beklentimiz de 4'ün üzerindeydi. İlk golü atmak her zaman önemlidir. O sizi güvenli bir hale getirir. Rakibimizin beklemediğimiz anda öne geçmesi, bizim bir an önce gol atma telaşı yaşamamıza neden oldu. 3-1 sonrasında rakibi kalemize yaklaştırmamamız gerekirdi ama ikinci gol şansını verdik. Rakip fazla kişiyle gelmeye çalışırsa 4. golü atmalısınız. Büyük takım refleksi budur. Bunu yapamadık. 3-2'den sonra rakibimizi maça ortak ettik, heyecanlandırdık. Bu benim istemediğim şeydi." ifadelerini kullandı.

Dünyada da futbolcuların maç sayısının artmasından dolayı sık sakatlandığını anlatan Buruk, "Çok fazla maç oynanıyor. Milli arada birçok oyuncu sakatlandı. Futbolcular artık her turnuvada, maçta oynayacak robot gibi görülüyor. Teknik direktörler için bu süreçleri yönetmek zor oluyor. Oyuncularımızın milli takımlarda ne yaptığını tam olarak bilemiyoruz. O yüzden milli takım dönüşleri zor oluyor. Bu dönemde de onu yaşıyoruz. Son 4 senede çok fazla sakatlık yaşayan bir takım değiliz. Diğer takımlara göre daha az sakatlık yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, kalede Uğurcan Çakır'ın yedeğe çekilip Günay Güvenç'i oynatmasıyla ilgili, "Günay, bu sezona çok iyi başlamıştı, iyi maçlar oynadı. Geçen senelerde de bu rotasyonları yapmıştık. Kendi sahamızda oynadığımız, favori olduğumuz maçta hazır tutmamız gereken Günay'ın da oynaması gerekiyordu. Günay'a çok güveniyoruz. Bu maçın doğru an olduğunu düşündük. Gollerde yapacağı bir şey yoktu. Rotasyon nedenimiz, Uğurcan'ın 3 gün sonra maça çıkacak olması. Günay'dan hem saha içinde hem de saha dışında çok memnunuz. Oynamayı hak ediyor. Bundan sonra da yine Günay ile başlayacağımız maçlar olacak." diyerek sözlerini tamamladı.