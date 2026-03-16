Galatasaray'dan Sara'ya tebrik mesajı
Galatasaray, Brezilya Milli Takımı'na davet edilen oyuncusu Gabriel Sara için sosyal medya üzerinden tebrik mesajı paylaştı. Sara, Fransa ve Hırvatistan ile yapılacak hazırlık maçları için milli takım kadrosuna alındı.
Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, milli takımın Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlar için kadroya davet edildi. Sarı-kırmızılılar da bu gelişme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Brezilya Milli Takımı'na çağrılan Sara için, "Gabriel Davi Gomes Sara. Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Gabriel Sara'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
