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Galatasaray Gabriel Sara transferini bitirdi! İşte Brezilyalı yıldızın İstanbul'a geliş tarihi

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Orta saha transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, Norwich City forması giyen 25 yaşındaki Gabriel Sara'nın kendisi ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Sara, bu gece saat 00.05'te sarı-kırmızılı takım için İstanbul'da olacak. KAP açıklamasını kısa süre içerisinde yapması beklenen Cimbom, bu transfer için 20 milyon civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, uzun süredir uğraş verdiği orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takım kendisi ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladığı Norwich City forması giyen Gabriel Sara'yı resmen duyurmaya hazırlanıyor.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, 25 yaşındaki futbolcuyu almak için İngiltere'ye uçtu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Brezilyalı yıldızı taşıyan özel uçak,bu gece 00.05'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak. Öte yandan Galatasaray'ın kısa süre içerisinde KAP açıklaması yapması da bekleniyor.

BONSERVİSİ VE MAAŞI

Galatasaray, Sara için İngiltere Championship ekibi Norwich City'e 20 milyon euro ve bonuslar içeren bir bonservis ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı orta sahaya ise 2.5-3 milyon euro civarında yıllık maaş ödeyecek.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Gabriel Sara, geride kalan sezonda Norwich City formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıktı. 25 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 14 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı yıldızın kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

GABRIEL SARA KİMDİR

Gabriel Sara, 26 Haziran 1999 yılında dünyaya geldi. Brezilyalı orta saha, İngiltere Championship kulübü Norwich City'te forma giyiyor. Sara, futbol kariyerine 2017 yılında Brezilya ekibi Sao Paulo takımının altyapısında başladı ve 2019 yılında A takıma çıkma başarısı göstermişti. Sao Paulo formasıyla ilk maçına 3 Aralık 2017'de Brezilya Şampiyonası'nda Bahia ile 1-1 berabere kaldıkları maçta çıktı. 2022 yılında Sao Paulo'dan ayrılan Gabriel Sara, Brezilya ekibinde 120 maça çıktı ve 17 gol attı. 15 Temmuz 2022'de, İmgiltere Championship takımı Norwich City, Sara için Sao Paulo ile 6 milyon euro transfer ücreti artı ek ödemeler konusunda anlaştı ve oyuncu 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı. Gabriel Sara, Norwich formasıyla ilk maçına 6 Ağustos 2022'de Wigan Athletic ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, sakatlanan Max Aarons'un yerine oyuna girerek çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, Norwich adına ilk golünü Preston North End'e karşı 3-2 kaybettikleri maçta attı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Brezilya İstanbul Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Ali Teke:

Müthiş bir oyuncu çok katkısı olacak Tebrikler büyük transfer

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Ahmet Melih ALEMDAR:

Neye göre kime göre müthiş transfer ? Çok paramız var hocamız kimi isterse alırız derken Mctominay, Wendel, Rabiot konuşulurken nedense beni tatmin etmedi. Futbolu takip eden bir GS taraftarı olarak ilk kez duydum ismini. Ha gerçekten iyidir, bunu zamanla görürüz

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Reşat Taylan:

Bu mu yıldız? Championship takımında oynamış yıllarca. Yıldız olsa zaten Premierleague takımlarından biri almaz mıydı? Şaka gibi ??????

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Fuat Gençoğlu:

Premier lig takımları uyudu gs uyumadı helal olsun adamı farketmişler :)) valla iyi kaliteli bir oyuncu çıkarsa daha da 5 atamayız 3-4 golde kalabiliriz sıkıntı olacak..

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