Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, 19 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla maç hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılılar, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.
Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmalarının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, derbi hazırlıklarına yarın devam edecek.???????