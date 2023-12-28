Galatasaray, Fenerbahçe ile Süper Kupa maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi antrenmanda özel maske ile çalıştı.

Antrenman öncesinde ise Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'nin doğum günü kutlandı. - İSTANBUL