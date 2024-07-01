Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Galatasaray, ilk transferini ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarak yaptı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi'yi transfer etti. Batshuayi, bugün saat 12.00 sularında resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

19.05'TE KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, Batshuayi transferini saat 19.05'te KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamayla birlikte tecrübeli golcünün maliyeti de belli oldu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

49 GOLE KATKI SAĞLADI

Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli forma ile çıktığı 75 maçta 44 gol atarken 5 de asist yaptı.

TARİHE GEÇTİ

Süper Lig kariyerine Beşiktaş ile başlayan yıldız futbolcu, ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer oldu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Cimbom'a transferinin gerçekleşmesiyle ; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu.

DAHA ÖNCE 3 TAKIMDA DA FORMA GİYEN YABANCI YOK

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarının giyen futbolcular şöyle;

Refik Osman Top

Ali Soydan

Saffet Sancaklı

Sergen Yalçın

Ahmet Yıldırım

Emre Aşık

Mehmet Yozgatlı

Burak Yılmaz

Caner Erkin

Mehmet Topal