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Derbi ertelenecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

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İstanbul'daki devam eden kar yağışı, Galatasaray - Alkmaar maçının ertelenmesine sebep olabilir. Bu durum pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de etkileyebilir. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Ancak İstanbul'da dün başlayan ve bugün de devam eden kar yağışı, maçın oynanmasını tehlikeye sokabilir.

Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında bu akşam Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek. İlk maçta 4-1 yenilen sarı kırmızılılar tarihi bir geri dönüşle turu geçmek isterken, İstanbul'da dün başlayan kar yağışı Galatasaray'ın karşılaşma öncesi planlarını değiştirdi.

KAR YAĞIŞI BASTIRDI, RAMS PARK BEMBEYAZ OLDU

İstanbul'da dünden bu yana devam eden ve bugün de sürmesi beklenen kar yağışı, Galatasaray - Alkmaar maçının ertelenmesine neden olabilir. Rams Park'ta maçın oynanabilmesi için çalışmalar sürerken, Alkmaar maçının yarına ertelenmesi pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de etkileyebilir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? Tüm gözler bu akşamki Alkmaar maçında

ÖNLEMLER ALINDI

Kemerburgaz'da yeni yapılan hibrit çimle kaplı zemini korumak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, bu yüzden AZ Alkmaar maçına yönelik son taktik çalışmayı Florya Metin Oktay Tesisleri'ne aldırdı. Öte yandan RAMS Park'ta ise kar yağışına önlem olarak zemini koruma çalışmaları maç saatine kadar sürecek. Ancak İstanbul'u etkisi altına alan Altay Kar Fırtınası, maçın oynanmasını tehlikeye sokabilir. Bugün ve yarın yoğun kar yağışı beklenirken, Galatasaray yönetimi maçın oynanabilmesi için çeşitli önlemler aldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? Tüm gözler bu akşamki Alkmaar maçında

ISITMA SİSTEMLERİ VE IŞIKLAR AÇIK

Saha zemini branda ile kaplanacak. Kar küreme araçları saha kenarında hazır bekletilirken, ısıtma sistemleri ve ışıklar sürekli olarak aktif tutulacak. Yağışın maç saatinde artması durumunda mücadelenin ertelenme ihtimali var. AZ Alkmaar takımı son çalışmasını sahanın kenarındaki suni çimde gerçekleştirdi. Bu arada Alkmaar maçının ertelenmesi Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de etkileyebilir.

Derbi ertelenecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

juventus maçı geldi aklıma ordada ertelenmişti ve juventusu yenip gruptan çıkmıştık darısı bu maça

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Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Zemini korumak icin gereken islemleri bilerek gece yapiyorlar veya hic yapmiyorlar. Amaclari, Alkmaar macini derbiden sonra oynamak. Bu taktikleri okyanus otesinden ogrendikleri belli.

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Haber YorumlarıEr Di :

Galatasaraylıyım ama daha erken kurulabilirdi sistem. Amaç nedir anlayamadım. Umarım elimiz ayağımıza dolanmaz.

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Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

Bu kulübün her hareketinin altında bir hile sahtekarlık vardır umarım uef bu oyunlara gelipte maçı otelemez

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Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

şimdi lahmacun diyecek ki bu kar yağışında yapının parmağı var.

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