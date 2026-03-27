Galatasaray Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de gerçekleştirileceği açıklandı. Ayrıca, 29, 30 ve 31. haftada oynanacak diğer maçların programı da duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 29, 30 ve 31. haftada oynanacak maçların programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyurulan programa göre, 31. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de yapılacak.

Süper Lig'de 29, 30 ve 31. hafta fikstürü şöyle:

29. hafta

10 Nisan Cuma

20.00 Beşiktaş - Antalyaspor

11 Nisan Cumartesi

14.30 Rams Başakşehir - Gençlerbirliği

17.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor

20.00 Kayserispor - Fenerbahçe

12 Nisan Pazar

14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük

17.00 Göztepe - Kasımpaşa

20.00 Galatasaray - Kocaelispor

13 Nisan Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

20.00 Eyüpspor - Samsunspor

30. hafta

17 Nisan Cuma

20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

20.00 Antalyaspor - Konyaspor

18 Nisan Cumartesi

14.30 Fatih Karagümrük - Eyüpspor

17.00 Kocaelispor - Göztepe

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

19 Nisan Pazar

14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

17.00 Samsunspor - Beşiktaş

20.00 Trabzonspor - Rams Başakşehir

20 Nisan Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Kayserispor

31. hafta

24 Nisan Cuma

20.00 Rams Başakşehir - Kasımpaşa

25 Nisan Cumartesi

14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK

17.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor

20.00 Göztepe Antalyaspor

26 Nisan Pazar

14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

27 Nisan Pazartesi

17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor

20.00 Konyaspor - Trabzonspor

20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
