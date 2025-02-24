Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı

Dev derbide gol çıkmadı
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Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic'in derbi performansı ortaya çıktı

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Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Maçın hakemi Slavko Vincic'in performansı ise dikkat çekti. Sloven hakem 35 kez faul nedeniyle oyunu durdururken 9 kez de sarı kartına başvurdu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray- Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı. Mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi 0-0 Sonuçlandı: Hakem Vincic'in Performansı Tartışılıyor

35 KEZ FAUL DÜDÜĞÜ ÇALDI

Derbinin ardından ise karşılaşmayı yöneten Sloven hakem Slavko Vincic'in performansı merak konusu oldu. Vincic, mücadeleyi 35 kez faul nedeniyle durdurdu. 41 yaşındaki hakem, Galatasaray lehine 20, Fenerbahçe lehine ise 15 kez düdük çaldı.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi 0-0 Sonuçlandı: Hakem Vincic'in Performansı Tartışılıyor

9 KEZ SARI KART ÇIKARDI

Vincic, derbide sarı kartına 9 kez baş vurdu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin idari menajerlerine çıkan sarı kartın yanı sıra, sarı- kırmızılı ekipten; Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz¸ Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Yunus Akgün, sarı-lacivertli ekipten de Çağlar Söyüncü ve Fred sarı kart ile cezalandırıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi 0-0 Sonuçlandı: Hakem Vincic'in Performansı Tartışılıyor

55 YIL SONRA İLK KEZ YABANCI HAKEM

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı. İki takım arasında profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana yapılan 17 derbide yabancı hakem düdük çaldı. Son olarak 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide yabancı hakem düdük çaldı. Söz konusu derbiden 55 yıl sonra takımlar yabancı hakem idaresinde maça çıktı. Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlendi.

Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic'in derbi performansı ortaya çıktı
Haberler.com / Umut Halavart - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBlackened:

Tarafsizim. Gayet temiz maç yönetti. Zaten ortada futbol yoktu ama en azından hakemle konusulacak bir derbi olmadı. Uygulamayı aynen destekliyorum. Bizim hakemler kötü değil, düdükleri ipotek altında. O zaman kimseye eyvallahi olmayacak hakemler yönetsin!

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Lehlerine penaltı çalmadığı hak ettikleri kartları verdiği için Okan'ı kudurtmuş sadece. Yoksa genel anlamda başarılı bir yönetim gösterdi hakem.

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Haber YorumlarıUgur Cicek:

yakında mülteci oluruz.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Ülke başınada yabancı cumhurbaşkanı olsa fena olmaz

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Haber YorumlarıMAJESTIK:

Anadolu takımlarının maçlarına da böyle hakem isteriz..

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