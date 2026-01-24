Haberler

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Puanını 46'ya yükselten sarı-kırmızılılar, liderliğini sürdürdü. Mücadelenin 31. saniyesinde takımını öne geçiren Gabriel Sara, bu sezonun en erken golünü attı.

  • Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.
  • Galatasaray, maç sonunda 46 puanla lig liderliğini sürdürdü.
  • Fatih Karagümrük, 9 puanla lig son sırasında kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

GALATASARAY 31. SANİYEDE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın henüz 31. saniyesinde Galatasaray golü buldu. Sallai, Fatih Karagümrük oyuncusu Balkovec'in uzun vurduğu topu, İlkay Gündoğan'a indirdi. Bu oyuncunun şık topuk pasında meşin yuvarlakla buluşan Sara, ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta topu ağlara gönderdi.

KARAGÜMRÜK SKORU EŞİTLEDİ

27. dakikada Fatih Karagümrük, beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Serginho, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra Sanchez'den sıyrılarak, meşin yuvarlağı Barış Kalaycı'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu.

İLKAY'IN ŞUTU İSABETLİ OLMADI

33. dakikada Sara'nın sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan İlkay Gündoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

GALATASARAY İKİNCİ YARIYA DA HIZLI BAŞLADI

51. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Sağ kanattan Roland Sallai'nin ceza sahasına açtığı ortaya penaltı noktası üzerinde kafa vuruşu yapan Sara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

OSIMHEN'LE FARK İKİYE ÇIKTI

Galatasaray, 55. dakikada Nijeryalı golcüsü ile rahatladı. Karagümrük'te Balkovec savunmadan çıkarken yaptığı pas hatasıyla topu Gabriel Sara'ya gönderdi. Sara'nın bekletmeden pasında sağ çaprazda topu alan İlkay Gündoğan'ın ortasında arka direkte topu göğsüyle indiren Victor Osimhen, bekletmeden çok sert vurdu ve yakın köşeden topu ağlarla buluşturdu.

GALATASARAY HATA YAPMADI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 46 yapan Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise 9 puanla ligin son sırasında kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Göztepe deplasmanına gidecek.

