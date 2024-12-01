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Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi

Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
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Galatasaray, Eyüpspor'un maçının 22. dakikasında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın art arda yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Oğuzhan Çakır oyunu devam ettirirken, VAR hakemi Erkan Engin de inceleme uyarısında bulunmadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, 22. dakikada penaltı bekledi.

OSIMHEN VE BARIŞ ALPER CEZA SAHASINDA YERDE KALDI

Ceza alanına gelen topta Victor Osimhen, Luccas Claro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Pozisyonda Barış Alper de ceza alanı içinde yerde kaldı.

VAR MÜDAHALE ETMEDİ

Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu devam ettirdi. Oyun durduktan sonra VAR hakemi Erkan Engin de inceleme uyarısında bulunmadı. Osimhen başta olmak üzere Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyona uzun süre penaltı itirazında bulundu. Tribünler de hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.

İşte o anlar;

Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı beklediGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı beklediGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Fenerli kostic olsaydı temasa gerek kalmadan penaltı verilmişti ama konu gs olunca es geçiliyor ve özellikle atamışlar bu maça oğuzhan çakırı, dikkat ederseniz gs ilk yarının son dakikasında gol atınca hakemlerin yüzü düştü..

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Haber YorumlarıTheRamazan456 null:

hakem Galatasaray'ı doğradı, yapı iyi çalışıyor

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

galatasaraylılar ağlamaya başladi gene bunlar antremanlarda hep kendilerini yere atma posisyonu çalışmışlar artık hakemler yemiyorlar tiyatrosaray bunlar

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Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Fener gol atınca kimlerin nereleri düşüyor kösal kardeşim sen sadece oğuzhan çakırdan bahsediyon fener ne yapsın bütün hakemlerle ugraşılmıyor

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yapı diyenler nerede...

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Haber Yorumlarıçağatay bozkurt:

malum güruh puan kaybedince karaları bagladınız, siz malum gürühun haber merkezi gibisiniz.

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