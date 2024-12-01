Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
Galatasaray, Eyüpspor'un maçının 22. dakikasında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın art arda yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Oğuzhan Çakır oyunu devam ettirirken, VAR hakemi Erkan Engin de inceleme uyarısında bulunmadı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, 22. dakikada penaltı bekledi.
OSIMHEN VE BARIŞ ALPER CEZA SAHASINDA YERDE KALDI
Ceza alanına gelen topta Victor Osimhen, Luccas Claro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Pozisyonda Barış Alper de ceza alanı içinde yerde kaldı.
VAR MÜDAHALE ETMEDİ
Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu devam ettirdi. Oyun durduktan sonra VAR hakemi Erkan Engin de inceleme uyarısında bulunmadı. Osimhen başta olmak üzere Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyona uzun süre penaltı itirazında bulundu. Tribünler de hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.
İşte o anlar;