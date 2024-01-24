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Galatasaray Ekmas, Telekom Baskets Bonn'a mağlup oldu

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Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu J Grubu ilk maçında deplasmanda Alman ekibi Telekom Baskets Bonn'a 89-76 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Telekom Baskets Bonn'da 23 sayıyla Glynn Watson oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, J Grubu'na mağlubiyetle başladı. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki 2'nci maçında ise 30 Ocak Salı günü evinde Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon takımını konuk edecek.

SALON: Telekom Dome

HAKEMLER: Antonio Conde (İspanya), Luis Castillo (İspanya), Paulo Marques (Portekiz)

TELEKOM BASKETS BONN: Kirkwood 10, Griesel 20, Kennedy 16, Sengfelder 7, Watson 23, Flagg 7, Frey 2, Fobbs 4

GALATASARAY EKMAS: Walden 15, Sadık Emir Kabaca 9, Halilovic 4, Bost 12, Prepelic 6, Radebaugh 3, Yeboah 15, McCormack 12

1'İNCİ PERİYOT: 24-25

İLK YARI: 47-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-56

Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu J Grubu ilk maçında deplasmanda Alman ekibi Telekom Baskets Bonn'a 89-76 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Telekom Baskets Bonn'da 23 sayıyla Glynn Watson oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, J Grubu'na mağlubiyetle başladı. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki 2'nci maçında ise 30 Ocak Salı günü evinde Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon takımını konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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