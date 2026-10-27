Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yendi, puan farkı 6 oldu

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu ve zirve yarışında önemli kayıp yaşadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 16 puanda kalırken Galatasaray, 22 puan ile liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlendi. Maça baskılı ve topa sahip olarak başlayan Galatasaray, 29'uncu dakikada öne geçti. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Barış, pasını hemen Osimhen'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 44'üncü dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Soldan Jakobs'un kullandığı taç atışını ederson yumrukladı. Ceza sahası dışına açılan topa Sanhcez bekletmeden vurdu. Kaleye sert yönelen topa ceza sahası içinde Osimhen kafayla tamamladı: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda daha istekli bir görüntü çizen Fenerbahçe, 62'nci dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol taraftaki Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına yaptığı ortayı Oğuz Aydın, kafayla İrfan Can Kahveci'ye indirdi. Penaltı noktası yakınındaki İrfan Can'ın röveşatasında top, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-1. Kalan dakikalarda sarı-lacivertliler, gol arasa da sonuç bulamadı ve maç Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından 16 puanda kalan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile puan farkı 6 oldu.

GALİBİYET SERİSİ DERBİDE SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi Galatasaray karşısında sona erdi. Süper Lig'in 9'uncu haftasında sarı-kırmızılılara 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, daha önceki Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

FENERBAHÇE, LİGDE 4 MAÇ SONRA KALESİNDE GOL GÖRDÜ

Galatasaray derbisinde kalesinde 2 gol gören Fenerbahçe'nin ligdeki gol yememe serisi de son buldu. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray karşılaşmasından önceki Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarında kalesini gole kapatmıştı. Öte yandan Fenerbahçe bu sezon lig maçlarında ilk kez ilk golü yiyerek yenik duruma düştü.

3 OYUNCUNUN İLK GALATASARAY DERBİSİ

Sarı-lacivertli ekipte 3 futbolcu ilk kez Galatasaray derbisi oynadı. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Romelu Lukaku, Mason Greenwood ve Kojo Peprah Oppong, Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a rakip oldu. Romelu Lukaku ve Mason Greenwood maça ilk 11'de başlarken, Oppong ise 56'ncı dakikada oyuna girdi.

İSMAİL KARTAL: DERBİ KAZANMADAN BU LİGDE ŞAMPİYON OLUNABİLİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, derbi kazanmadan da şampiyon olabileceklerini söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 'Derbi kazanmadan şampiyon olabileceğinize inanıyor musunuz ?' şeklinde gelen soruya İsmail Kartal, "Şu anda daha sezonun bitmesini çok maç var. Bu derbilerin ikinci yarısında da oynanması gereken maçları var. Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunabiliyor. Bu sene biz de olabiliriz" diye cevap verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı