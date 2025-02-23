Erdoğan 9. kez genel başkan! İşte AK Parti'nin kesinleşen yeni MKYK listesi

İşte AK Parti'nin kesinleşen MKYK listesi! 39 yeni isim var
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
Erdoğan'ın masasındaki son anket

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı canlı yayında açıkladı
AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev

Bugün duyurulacak! AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev

Bomba iddia: Galatasaray TFF'ye dava açmaya hazırlanıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yaşanan gerilim mahkemeye taşınıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan Dursun Özbek'e tarihi bir ceza vereceğini açıklamasının ardından sarı-kırmızılıların Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasıyla başlayan gerilim, atarak devam ediyor. Dursun Özbek ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasında ipler kopma noktasına gelirken, sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi.

GALATASARAY TFF'YE DAVA AÇACAK

TV100'de konuşan Haluk Yürekli, Galatasaray Kulübü'nün Başkan Dursun Özbek'e Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen cezaları Anayasa Mahkmesi'ne taşıyacağını iddia etti. Sarı-kırmızılıların, konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacağı öne sürüldü. Galatasaray, Tahkim Kurulu'nun hukuka aykırı şekilde oluşturulduğu gerekçesiyle İdari Mahkeme'ye başvuru yapmıştı.

TFF BAŞKANI, DURSUN ÖZBEK HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için "Kurullarım var, Dursun Özbek'i Etik Kurulu'na sevk ettireceğim. Bana söylediklerinin yüzde 10'unu Etik Kurulu'nda belgelesin, o gün TFF'deki başkanlık görevimi bırakacağım. İspatlayamazsa, o zaman Etik Kurulu da futbol tarihine geçecek bir cezayı onlara layık görür herhalde." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY İLE TFF ARASINDA YAŞANANLAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını da Riva'da buluşmaya davet etti. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, bu daveti samimiyetsiz bulduğunu belirterek reddetti. Daha sonra toplantı düzenleyen Hacıosmanoğlu, dev maçı yabancı hakemi yöneteceğini açıklayarak Özbek'in "Samimiyetsiz" çıkışına yanıt verdi. Bunun üzerine Galatasaray, Slavko Vincic isminin ön plana çıkmasının ardından bir açıklamaya yayınlayarak federasyona 3 soru yöneltti. Cimbom ayrıca, Vincic'in Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya'nın Maribor takımının şehrinde doğması ve Ilıcalı'nın 45 yaşındaki hakemin vatandaşı olan UEFA Başkanı Ceferin ile yakın ilişkileri olması nedeniyle federasyonun bu kararına itiraz etti. TFF, sarı-kırmızılıların itirazını reddetti ve daha sonra Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini duyurdu.

GALATASARAY VINCIC'İ NEDEN İSTEMEDİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray yönetimi, Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemiyor. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor. Maribor doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

Bomba iddia: Galatasaray TFF'ye dava açmaya hazırlanıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Dev derbi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı!
img

Bugün duyurulacak! AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev
img

Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Acun Ilıcalı ile dostluğu bilinen bir hakemin yabancı hakem ataması olmadan önce ısrarla Galatasaray'ın bu hakemin dışında olsun talebini kabul etmeyen TFF. Türk Futbol tarihinin en yanlı TFF si olarak tarihe geçmiştir.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıT Y:

Ağlama GS ağlama yapı, bu da geçer, arkanda büyük güç var :)))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bunlar da ne utanma var ne de yüz iki sezondur Fenerbahçe'nin oyuncağı olmuş TFF var Bunlar da hakikaten beyin yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı

Erdoğan neşteri vurdu! Listede tüm gözler onu aradı ama bulamadı
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
Kalabalığa aldırış etmeden AVM'nin önüne tuvaletini yaptı

Vatandaşların akın ettiği AVM önünde mide bulandıran görüntü
Federasyondan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek

Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek
Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı

Kongreye damga vuran görüntü! 3 vekil resmen AK Parti'de
Dursun Özbek'in Fenerbahçe derbisi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı

Dev derbi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.